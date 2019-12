Hamšík sa pôjde pozrieť na Neapol. So sezónou v Číne je vraj spokojný

O hráčovi prehovoril jeho agent.

4. dec 2019 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík príde osobne povzbudiť niekdajších spoluhráčov z talianskeho SSC Neapol v budúcotýždňovom stretnutí skupinovej časti Ligy majstrov proti belgickému KRC Genk.

Tridsaťdvaročný Banskobystričan, ktorý pod Vezuvom hrával v rokoch 2007 až 2019, tiež pozdraví fanúšikov na štadióne San Paolo.

"Marek sa 10. decembra ukáže na zápase Ligy majstrov s Genkom," povedal podľa webu napolicalcionews.it hráčsky agent Martin Petráš.

Prípravu v Číne začne až v januári

Súvisiaci článok Ak Neapol nevyhrá najbližšie dva zápasy, Ancelotti dostane vyhadzov Čítajte

V prípade, že neapolské mužstvo zvládne tento zápas, prenikne do osemfinále kontinentálneho pohára číslo jeden bez ohľadu na druhý výsledok E-skupiny medzi rakúskym Salzburgom a anglickým Liverpoolom.

Hamšík má za sebou premiérovú sezónu v čínskej najvyššej súťaži, kam zamieril vo februári tohto roka. S tímom Ta-lien I-fang napokon skončil "v pokojných vodách" stredu tabuľky na 9. mieste. Oproti vlaňajšej sezóne poskočilo mužstvo o dve priečky nahor.

"V Číne mohli mať o tri alebo štyri body viac, ale dosiahli stanovený cieľ, takže je spokojný. Momentálne sa vrátil domov, prípravu s Ta-lienom začne v polovici januára," prezradil Petráš ďalšie Hamšíkove plány.

Neapol má problémy najmä v lige

Neapolu sa síce v tejto sezóne darí v LM, horšie je to však s účinkovaním v talianskej Serie A. Tím trénera Carla Ancelottiho aktuálne stráca osem bodov na najbližšiu pozíciu zaručujúcu miestenku v LM.

Ak by v nej v nasledujúcej edícii chýbal, klubová pokladnica by takto mohla prísť o 60 až 70 miliónov eur. A to sa nad Neapolom vznáša ešte čiernejší scenár, že by prvýkrát od sezóny 2009/2010 chýbal v pohárovej Európe.

"Mužstvo roky fungovalo dobre. Tento rok sa mu darí v LM a aj keď v domácej lige zatiaľ nie je medzi najlepšími, myslím si, že so získaním miestenky do LM nebude mať problém," poznamenal Petráš.