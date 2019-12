Dva rekordy na Anfield Road. Liverpool panoval v derby s Evertonom

Mourinho utrpel poážku na pôde svojho bývalého tímu.

5. dec 2019 o 10:25 TASR

LONDÝN. Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp si okrúhle sté víťazstvo v Premier League pripísal štýlovo.

V stredajšom derby metropolitného grófstva Merseyside zdolali "červení" na Anfielde Everton 5:2 a poslali ho do zóny zostupu.

Dva rekordy

Prvých šesť gólov zápasu padlo už do prestávky, čo je polčasový rekord vo vzájomných dueloch rivalov v ére Premier League od roku 1991.

Režisérom kanonády bol Sadio Mane, ktorý jeden gól dal a na dva úvodné góly Divocka Origiho a Xherdana Shaqiriho v prvej dvadsaťminútovke prihral. Mohamed Salah a Roberto Firmino sedeli iba na lavičke.

"Často hovorím o kvalite nášho kádra, bol čas potvrdiť to aj výberom základnej zostavy. Urobil som päť zmien, dal som chlapcom zodpovednosť a oni ukázali z akého sú cesta," povedal nemecký kouč.

Liverpool vedie v tabuľke pred Leicesterom naďalej o osem bodov. S mestským rivalom v lige neprehral už 18 zápasov za sebou. Evertonu sa naposledy na Anfielde podarilo vyhrať v septembri 1999.

"The Reds" tiež v Premier League ťahajú sériu 32 zápasov bez prehry (27 výhier, 5 remíz), čo je ich nový klubový rekord.

Návrat vo veľkom štýle a krok späť

Jose Mourinho zažil trpký návrat na Old Trafford. Prvú prehru pod jeho vedením zaznamenal Tottenham práve na ihrisku jeho bývalého klubu Manchestru United. Oba góly domácich dal Marcus Rashford.

"Zisk troch bodov je pre nás veľká vec. Máme v tejto sezóne priveľa remíz a mnohokrát sme nebodovali naplno, hoci sme viedli," povedal podľa AP tréner United Ole Gunnar Solskjaer.

"Predchádzajúce dva zápasy so Sheffieldom United a Aston Villou boli pre nás veľkou lekciou, vrátili sme sa vo veľkom štýle," dodal.

Z Portugalčana pochopiteľne radosť po zápase nesršala. "Je to pre nás krok späť. Hrali sme proti tímu, ktorý je v podobnej pozícii ako my, bojuje o prvú šestku. Urobili sme chyby, no nemá zmysel nad nimi plakať," vyhlásil.