Obranca má väčšiu formu ako Ovečkin a zabáva spoluhráčov

5. dec 2019 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Obranca Washingtonu Capitals John Carlson si dokonale užil prvú tretinu na ľade Los Angeles v stredajšom zápase zámorskej hokejovej NHL.

Za necelých 9 minút strelil dva góly, pričom pri oboch urobil z brankára Jonathana Quicka štatistu.

Najprv ho prekvapil strelou švihom do vzdialenejšieho rohu bránky, bol to jeho stý gól v profilige.

Potom si Quicka položil na ľad a spoza bránky bekhendom zasunul puk do prázdnej bránky.

Suverénny líder medzi obrancami

Carlson položil základ neskoršiemu triumfu svojho tímu 3:1. Výnimočný bek už má na konte 42 bodov v tejto sezóne (11+31), v ktorej zatiaľ odohral 30 zápasov a suverénne velí produktivite obrancov. Dougie Hamilton z Caroliny na druhom mieste má o 14 bodov menej.

Ak bude Carlson v tomto tempe pokračovať, môže atakovať magickú hranicu 100 bodov. V histórii NHL ju dosiaľ prekonalo iba päť legiend z obrany: Bobby Orr, Paul Coffey, Denis Potvin, Al MacInnis a Brian Leetch.

"Carlson strieľa góly s neuveriteľnou ľahkosťou a z rôznych pozícií. Na obrancu je to unikát. Potrebuje 82 bodov, aby utvoril klubový rekord v počte bodov v podaní defenzívneho hráča v jednej sezóne. Jeho držiteľom je dosiaľ Larry Murphy. Čo sa týka celkového počtu bodov v podaní obrancu, stačí mu nahrať ešte 30 bodov, aby prekonal doterajšieho rekordéra Calleho Johanssona," napísal portál capitalsoutsider.com.

Poklona od Ovečkina: Nik nemá väčšiu formu

Za zmienku stojí aj ďalšia úchvatná štatistika. Minimálne 42 bodov za 30 zápasov sezóny predtým dosiahli v histórii NHL iba traja obrancovia - Potvin v sezóne 1975/1976, MacInnis o 15 rokov neskôr a legendárny Orr dokonca päťkrát. V sezóne 1974/1975 mal po 30 zápasoch na konte neuveriteľných 56 bodov.

“ Hovoríme mu to každý deň, že si ide po Norrisa. Vzadu je jeden z najlepších, odohrá vždy obrovskú porciu minút. A jeho góly a asistencie? To je niečo úžasné. Svoju prácu si odvedie každý večer najlepšie ako sa len dá. „ T.J. Oshie

"Momentálne asi nemáme hráča vo väčšej forme ako on. Jeho dva góly boli parádne, je naozaj dobrý," povedal o Carlsonovi ruský kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin.

"Je zábavné pozerať sa na neho, čo stvára. Vyzerá to až smiešne ako mu všetko ide, ale plne si to zaslúži za svoju robotu. Nie je to len jeho skvostná ofenzíva, on aj blokuje strely a hrá veľmi rýchlo. Vo všetkom je doma," pochválil 29-ročného rodáka z amerického štátu Massachusetts tréner Capitals Todd Reirden.

Jasný kandidát na Norrisovu trofej

Spoluhráči Johna Carlsona nepochybujú, že zaútočí na Norrisovu trofej určenú pre najlepšieho obrancu sezóny v NHL.

"Hovoríme mu to každý deň, že si ide po Norrisa. Vzadu je jeden z najlepších, odohrá vždy obrovskú porciu minút. A jeho góly a asistencie? To je niečo úžasné. Svoju prácu si odvedie každý večer najlepšie ako sa len dá," uviedol útočník Capitals T.J. Oshie.

