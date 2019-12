Majsterka Európy Barteková vstúpi do olympijského roku sebavedomo

Medailová nádej Slovenska pre olympijské hry v Tokiu 2020 hodnotí uplynulý rok pozitívne.

5. dec 2019 o 13:03 TASR

BRATISLAVA. Športové centrum polície (ŠCP) Bratislava má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu.

O najväčšie úspechy "tmavomodro-bieleho" klubu sa postarali atlét Ján Volko, ktorý získal v Glasgowe titul halového majstra Európy a strelkyňa Danka Barteková, ktorá vyhrala kontinentálny šampionát v talianskom Lonate.

Medailová nádej Slovenska pre olympijské hry v Tokiu 2020 hodnotí uplynulý rok pozitívne. "Som šťastná, že sezóna dopadla tak, ako dopadla," povedala Barteková.

"Bola taká hore - dolu. Na úvod roku som mala fantastickú formu, zvíťazila som šesťkrát v rade. Potom som mala istý útlm v tú najnevhodnejšiu dobu, na majstrovstvách sveta a Európskych hrách v Minsku. Všetko sa podarilo zachrániť na majstrovstvách Európy v talianskom Lonate, kde sa ukázala tá tvrdá práca, ktorú som vložila do prípravy. Sezónu tak môžem hodnotiť vynikajúco a mám motiváciu do ďalšej," vyhlásila.

Do olympijského roku vstúpi Barteková sebavedomo.

"Chcem, aby budúca sezóne prebehla pokojne, aby sa ukázala dôvera v tých ľudí, s ktorými už tri roky spolupracujem. Chcela by som prísť do Tokia s vedomím, že sa v príprave už viac urobiť nedalo a že som dala do toho všetko," dodala.