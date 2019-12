Medvedev priznal problém s dopingom v ruskom športe

Je to neprijateľné, vzhľadom na to, akým smerom by sa mal šport uberať, uznal Medvedev.

5. dec 2019 o 13:09 (aktualizované 5. dec 2019 o 13:57) TASR

Dmitrij Medvedev.(Zdroj: SITA)

Písmo: A - | A + 0 1 MOSKVA. Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev vo štvrtok priznal, že jeho krajina má problém s nedovolenými podpornými prostriedkami u športovcov. Podľa neho je to neprijateľné. "Je medzi nami problém s dopingom? Áno. Samozrejme, je to neprijateľné, vzhľadom na to, akým smerom by sa mal šport v modernom svete uberať," citovala Medvedeva agentúra TASS. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

Počas uplynulej poldekády čelilo Rusko obvineniam z rozšíreného užívania zakázaných podporných látok u špičkových športovcov. Súvisiaci článok IAAF zvažuje úplné vylúčenie Ruska z atletického športu Čítajte Svetová antidopingová agentúra (WADA) by mala v pondelok rozhodnúť o treste pre Rusko a statuse Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA). Skryť Vypnúť reklamu Revízna komisia WADA odporučila exekutíve vylúčiť Rusov na štyri roky z medzinárodných štruktúr. Ruskí športovci by tak mohli štartovať na OH 2020 a ZOH 2022 iba pod neutrálnou vlajkou. Rusko by tiež nesmelo organizovať oficiálne medzinárodné športové podujatia. Medvedev zároveň obvinil Svetovú antidopingovú agentúru, že zámerne zakrýva prehrešky iných krajín a cielene útočí na ruský šport. Šéf ruskej vlády tiež poveril príslušné orgány, aby ďalej bojovali za záujmy ruského športu a jednotlivých športovcov. Vyjadrenia Medvedeva prišli iba štyri dni pred pondelkovým verdiktom WADA v súvislosti s masívnym dopingovým škandálom v Rusku a manipulácii s údajmi z antidopingového laboratória v Moskve. Očakáva sa, že WADA v pondelok vynesie prísny verdikt - počnúc zákazom štartu Rusov na vrcholných podujatiach pod svojou vlajkou a končiac zákazom organizovať medzinárodné podujatia na ruskom území.



"Je možné, že rozhodnutie bude pre našu krajinu veľmi prísne. Naše úrady na čele s ministerstvom športu dostali príkaz bojovať za naše záujmy a za záujmy každého jedného športovca, aby mohli súťažiť," povedal Medvedev vo štvrtkovom rozhovore pre ruské médiá. Ruský premiér na adresu WADA uviedol: "Ide o nekonečnú sériu obvinení proti Rusku a zametanie prehreškov iných krajín 'pod stôl'." Skryť Vypnúť reklamu Informovala o tom agentúra TASS.