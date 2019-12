Söderberg už dávno nemal byť hokejistom, naučil hrať s jedným okom

Momentálne hrá 34-ročný Švéd ôsmu sezónu v NHL a útočí na hranicu 100 gólov.

5. dec 2019 o 15:05 SITA

GLENDALE. Veľa nechýbalo a pred 13 rokmi by mal po kariére. Carl Söderberg mal 21 rokov a hrával v najvyššej švédskej súťaži za Malmö Redhawks, keď súperova hokejka namiesto puku trafila jeho ľavé oko.

Odlepila sa mu z neho sietnica a lekári mu prognózovali trvalé následky. V nemocnici strávil zväčša s bolesťami hlavy tri mesiace, kým sa mu ako-tak upravil vnútroočný tlak.

Strata koncentrácie, trvalé následky

Nevedel sa poriadne koncentrovať, ani si nepamätal, či absolvoval osem, deväť alebo desať operácií oka.

"Môj tlak v oku bol permanentne vysoký a začal som sa zaoberať myšlienkami, že už nebudem hrať hokej a poriadne vidieť," vravel dnes 34-ročný útočník tímu Arizona Coyotes v NHL.

To druhé z jeho výpovede, žiaľ, platí, to prvé, našťastie, nie. Jeho ľavé oko sa už nikdy nedostalo do pôvodného stavu, ale na hokej nezanevrel.

Obavy zo súbojov

Do roka bol späť na ľade, ale medzitým mu tak trochu ušiel vlak. Musel sa naučiť hrať so zníženou schopnosťou videnia na jedno oko a to mu dalo poriadne zabrať.

"Bol som vystrašený z obyčajného súboja, bál som sa každého zásahu súpera. Trvalo mi pár rokov, kým som ten strach v sebe úplne potlačil," referoval robustný švédsky center s výškou 191 cm a hmotnosťou 96 kg.

Musel sa naučiť otáčať viac hlavu do jednej strany, aby mohol sledovať hru zdravým okom. Takto sa učil lepšie rozumieť herným situáciám, až si na to zvykol.

"Viac som začal počúvať spoluhráčov a celkovo sa viac okolo seba rozhliadať. Inak by som nemal šancu správne čítať hru," vysvetlil.

Priekopník O'Ree

Niečím podobným si pred polstoročím prešiel Willie O'Ree. Černošský hokejový vizionár ešte v roku 1956, čiže v čase hokeja bez krytov tváre, schytal tvrdú ranu pukom do pravého oka a stratil v ňom takmer všetko videnie.

Lekári mu odporúčali, aby sa rozlúčil so súťažným hokejom, ale vtedy 21-ročný mladík sa zaťal. Chcel všetkým dokázať, že hokej sa dá hrať aj s jedným okom a aj to dokázal.

Dva roky po takmer fatálnej nehode sa stal prvým černošským hráčom v NHL a napokon v troch rôznych zámorských súťažiach odohral 21 sezón.

V roku 2018 ho uviedli do hokejovej siene slávy, získal komunitné ocenenie NHL a je v nej jedným z ambasádorov hokejovej diverzity.

"Nikdy som lekárom nepovedal pravdu a nechodil na kontroly s okom. Vravel som si, že ak dokážem hrať 21 sezón hokej s jedným okom, je všetko v poriadku," skonštatoval Willie O'Ree.

Silný v rohoch tlak pred bránkou

Späť však k Söderbergovi. Momentálne hrá svoju ôsmu sezónu v NHL a útočí na hranicu 100 gólov.

Tri ročníky za Boston, ďalšie štyri v Colorade a aktuálne 29 zápasov v Arizone mu priniesli 511 zápasov v prestížnej profilige a v nich 94 gólov a 166 asistencií.

V tomto súťažnom ročníku zatiaľ nazbieral 15 bodov za 8 gólov a 7 asistencií. Arizona ho v lete kúpila ako hráča s univerzálnym prejavom, ktorý vybojuje množstvo pukov a neuhne pred súbojom.

"Je silný v rohoch klziska, ale zároveň sa tlačí do bránky. Má veľké telo a vie s ním pracovať tak, aby bol prospešný pre mužstvo. Páči sa mi to," uviedol tréner Coyotes Rick Tochcet.

Aj zásluhou Söderberga je Arizona momentálne štvrtá v Západnej konferencii a druhá v Pacifickej divízii NHL. Mužstvo z Arizonskej púšte má vyššie ambície ako po minulé roky.

"Mám z tejto skupiny hráčov dobrý pocit. Na konci základnej časti sa môžeme stať víťazmi našej divízii a myslím si, že to je aj náš cieľ," uviedol Söderberg.