Nemám pred sebou veľa rokov kariéry, tvrdí Sagan

Nemyslí si, že môže jazdiť do štyridsiatky.

5. dec 2019 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou desať sezón na úrovni World Tour, počas ktorých sa zaradil medzi absolútne hviezdy tohto športového odvetvia.

Žilinský rodák trikrát ovládol preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta, sedemkrát získal zelený dres na Tour de France, v zbierke má aj dva triumfy z monumentálnych klasík Okolo Flámska a Paríž - Roubaix a zoznam jeho úspechov je oveľa dlhší.

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe oslávi koncom januára tridsiatku a krátko pred životným jubileom sa priznal, že v profipelotóne neplánuje jazdiť ďalšiu dekádu.

"Nemám pred sebou veľa rokov kariéry. Nemyslím si, že s mojim štýlom by som mohol vydržať až do štyridsiatky. Je to však skôr motivujúce ako odstrašujúce. Ak si uvedomím, že koniec sa blíži, môžem si to užívať.

Netrápim sa tým, pred šiestimi rokmi som to riešil oveľa viac," povedal mladší z bratov Saganovcov v rozhovore pre špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com.

Sagan: Dôležité je, aby som jazdil stabilne

Trojnásobný svetový šampión vyniká od príchodu medzi profesionálov výnimočnou stabilitou výkonov. V priebehu desiatich sezón dosiahol 113 víťazstiev, pričom najviac sa mu darí na podujatiach Okolo Kalifornie a Okolo Švajčiarska, kde si pripísal zhodne 17 etapových prvenstiev.

"Najpodstatnejšou vecou pre mňa je, aby som bol v najlepšej možnej kondícii. Ak to dokážem, stále mám motiváciu jazdiť na bicykli. Ak uvidím, že sa už nikde neposúvam, vtedy sa rozhodnem, že je čas skončiť.

Rovnako dôležité je, aby som jazdil dobre a stabilne. Bez ohľadu na výsledky, tie môžu byť raz výborné a raz nie," pokračoval.

Čakjú ho tri vrcholy sezóny

Sagana čaká v nasledujúcom roku nabitý program plný vrcholov. Viacnásobný slovenský šampión začne sezónu koncom januára v Argentíne na pretekoch Vuelta a San Juan.

Vo februári absolvuje tradičný tréningový kemp, ktorý bude slúžiť ako príprava na jarné klasiky. Ďalšie prípravné obdobie má naplánované medzi monumentálnou aprílovou klasikou Paríž-Roubaix a začiatkom Giro d'Italia.

Následne ho bude čakať účinkovanie na Tour de France a predstaví sa aj na olympijských pretekoch v japonskom Tokiu, kde ukončí svoj súťažný program. Voľno si užije až od augusta.

"Bude to iba šesť mesiacov, ale mimoriadne náročných šesť mesiacov. Na olympijských hrách sa môže stať čokoľvek. Stojí za to vyskúšať to," doplnil Sagan.