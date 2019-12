O Hamšíkovi vyšla ďalšia kniha. Zachytáva jeho pôsobenie v Neapole

Ešte som ju nečítal, priznal futbalista.

5. dec 2019 o 19:05 SITA

BRATISLAVA. Po prvej publikácii o futbalovom stredopoliarovi Marekovi Hamšíkovi s názvom Najmladší kapitán z roku 2010 vyšla na Slovensku druhá kniha o stále aktívnom reprezentantovi SR.

Neapolská odysea prináša pohľad na pôsobenie Hamšíka v talianskom Neapole, za ktorý hrával od leta 2007 až do februára 2019. Za ten čas sa stal klubovou ikonou a jeho neodmysliteľnou súčasťou.

Jeho účinkovanie pod Vezuvom sa však skončilo a v Taliansku sa rozhodli priblížiť necelých dvanásť rokov slovenského futbalistu v klube SSC.

Hamšík: Chcel ju vydať klub

Súvisiaci článok Hamšík: Ľudia v Neapole ma zbožňujú a cenia si ma Čítajte

"Neapol je moja srdcová záležitosť, môj druhý domov," priznal na štvrtkovom krste v Bratislave 32-ročný rodák z Banskej Bystrice.

Nová kniha na pultoch slovenských kníhkupectiev je prekladom publikácie z Talianska (Marekiaro: La mia autobiografia), slovenská verzia má aj niečo naviac - 40-stranový úvod v podaní publicistu Ivora Lehoťana, ktorý je autorom spomenutej prvej knihy o Hamšíkovi.

"Priznám sa, že túto knihu som ešte nečítal. Chcel ju vydať klub, je to ich práca. Musím si ju teraz pribaliť a pozrieť. S jej talianskym autorom som mal mnoho dlhých rozhovorov," prezradil s úsmevom futbalista aktuálne v službách čínskeho mužstva Ta-lien I-fang.

Najradšej spomína na trofeje

Na svoje začiatky v Neapole si spomína veľmi jasne.

"V prvý deň príchodu do Neapola som bol šokovaný. Nevedel som, do čoho idem. Predtým som hral v Brescii, kde som mal pokoj, no v Neapole fanúšikovia skutočne žijú futbalom," doplnil Hamšík.

Na pôsobenie v Taliansku má mnoho krásnych spomienok, no pár z nich má špeciálne postavenie.

"Najradšej spomínam na trofeje získané v klube. Bolo to nezabudnuteľné, najmä prvá víťazná súťaž," zaspomínal si. S Neapolom Hamšík vyhral dvakrát Copa Italia a raz aj národný superpohár.