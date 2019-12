Legenda Dakaru Svitko: Saudská Arábia mi vyhovuje, verím si na víťazstvo

Štefan Svitko chce zaútočiť na prvé miesto, bude na to ideálna príležitosť.

Rely Dakar sa bude tento rok po prvýkrát konať v Saudskej Arábii. Čo to znamená pre vás a váš tím?

Teším sa z tejto zmeny. Saudská Arábia bude výhodná pre jazdcov ako som ja – s menším tímom, s menšími možnosťami. Terén bude menej prechodený, roadbook dostaneme polhodinu pred štartom. Podmienky tým pádom budú oveľa vyrovnanejšie. Keď sa jazdilo v Čile či Peru, ostatní jazdci chodili mesiac dopredu trénovať konkrétne úseky. V tomto prípade to nehrozí.

“ Čakajú nás extrémne ostré kamene. Vyhrá teda ten, kto si ušetrí pneumatiky. „ Štefan Svitko

V roku 2016 ste napriek skromnejším podmienkam skončili druhý. Pri tohtoročných podmienkach môžeme teda očakávať útok na víťazstvo?

Pri Dakare nikdy neviete. Zoberte si minulý rok. Boli sme perfektne pripravení, všetko išlo dobre, a zrazu nám odišla motorka. Do dnešného dňa nám nikto nie je schopný povedať, ako sa to mohlo stať. Priemerná rýchlosť na Dakare je šialená, ide sa vyše 100 kilometrov za hodinu. Ak sa však nestane nič nepredvídané, verím si na najvyššie miesta. Práve to ma motivuje. To, že som nikdy nevyhral Dakar, ma posúva vpred. Stále mám o čom snívať.

Čím môže jazdcov prekvapiť tohtoročný terén?

Nepôjde sa až tak vysoko do hôr, najvyšší vrchol má tuším okolo 1400 metrov. Máme rátať s výkyvmi počasia. V noci bude aj mínus 5, cez deň aj vyše 30 stupňov. Jedno z upozornení bolo, že nás čakajú extrémne ostré kamene. Vyhrá teda ten, kto si ušetrí pneumatiky. Prihodili sme ich teda do kufra niekoľko navyše. (smiech)

Štefan Svitko (zdroj: Kristína Kružicová)

Máte mesiac do odchodu. Ako budú tieto posledné týždne vyzerať?

Hlavným cieľom je nezraniť sa. Každý rok sa to stane viacerým favoritom, aj mne sa to pár rokov dozadu stalo. Síce som štartoval, no bolesť ma obmedzovala celé preteky. Ako každý rok, aj teraz absolvujeme tréningy v Tatrách.

“ Dodávka je luxusná, mám v nej posteľ, varič, priestor na osobné veci. Počas celých pretekov je to môj domov, kde sa viem koncentrovať len na preteky. „ Štefan Svitko

Tam vás už bude čakať sneh. Dá sa trénovať napriek tomu?

Je to trochu náročnejšie, to je jasné. Ale veď o tom to je. Keď chcem bojovať o víťazstvo, musím mať o to viac natrénované. Ťažkých podmienok sa nebojím.

V priebehu roka ste mali zlomeniny, išli ste cez bolesť. Už ste zdravotne úplne v poriadku?

Bolo aj horšie. (úsmev) Jazdím 25 rokov a zápästie ma bolí každý rok. Ale čo dnes nebolí? Ideme na víťazstvo, toto sú len drobné nepríjemnosti.

Manželka a dcéry vás určite podporujú. Stihnete s nimi stráviť pokojné Vianoce?

Ako sa poznám, pokoj práve nebude. (smiech) Ale teším sa na darčeky pod stromčekom.

Videl som video upútavku k tohtoročným pretekom. Vyzerá to tak, že máte našliapnuté aj na inú kariéru.

Áno, po novom som už aj herec. Keď dojazdím, bude to moja druhá kariéra. Mám z natáčania trochu soplíky, do polpása vyzlečeného ma nevidíte často. (smiech)

Ja som mal skôr na mysli mechanika, vraj ste štábu pomohli v krízovej situácii.

Áno, zistili sme, že motorkou nevieme zísť dolu po schodoch, pretože nám zavadzia zábradlie. Montovali sme sa s tým celý deň, nakoniec som zobral do ruky kľúč a za pár minút bolo zábradlie rozmontované. A mohlo sa točiť.

Na Dakar už chodievate v komfortne vybavenej dodávke, aké to však bolo na začiatku?

Spával som v stane. Dodávka je luxusná, je to takmer karavan. Mám v nej všetko – posteľ, varič, priestor na osobné veci. Vďaka partnerom ako Slovnaft je o nás postarané. Počas celých pretekov je to môj domov, kde sa zavriem a viem sa koncentrovať len na preteky.

Štefan Svitko (zdroj: Kristína Kružicová)

Saudská Arábia je oproti Južnej Amerike „na skok”. Odšoférujete si to zo Slovenska?

(smiech) Bola by to možno zábava, ale bezpečné by to asi veľmi nebolo. Všetky naše veci vrátane karavanu, sprievodného auta a motorky naložíme na loď vo Francúzsku, ktorou si prepravujú veci všetci jazdci spoločne. Po príchode na miesto pretekov si všetko vyložíme, trochu potrénujeme, snáď budeme mať jeden deň na oddych a ide sa na to.

Tento rok budete jazdiť pod oficiálnym statusom „legendy”, ktorý získava každý, kto štartuje na Dakare desať rokov. Vaša tvár je tento rok aj na oficiálnych plagátoch k Rely po celom svete. Čo to pre vás znamená?

Keď som sa o týchto plagátoch dozvedel, povedal som si, že si za to niečo vypýtam. (smiech) Potom mi to došlo – veď to je obrovská pocta. Koľkí by za to dali neviem čo. A legenda zatiaľ nie som, ale sledujte ma, možno sa to po tomto roku zmení.

