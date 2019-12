Slovenky snívajú o medaile. Na úvod ich preverí svetová špička

V porovnaní s MS 2017 prešiel káder výraznou obmenou.

6. dec 2019 o 11:31 SITA

BRATISLAVA. Pred dvomi rokmi slovenské reprezentantky vo florbale na domácom svetovom šampionáte v Bratislave pobláznili fanúšikov a podarilo sa im dosiahnuť aj historicky najlepšie umiestnenie na MS.

S cieľom minimálne obhájiť piate miesto odcestovali Slovenky do švajčiarskeho Neuchatelu. V porovnaní s MS 2017 síce prešiel slovenský tím výraznou obmenou, no aj omladený výber si trúfa na prienik medzi najlepšie kolektívy na svete.

Sily si zmerajú aj so Švédkami

"Do Švajčiarska ideme s odhodlaním a tým, že tam chceme obhájiť piate miesto z predchádzajúceho šampionátu doma v Bratislave. Tajným snom je, aby sme sa dostali na medailové pozície.

Musíme sa však sústrediť postupne na každý najbližší zápas a uvidíme, čo nám to prinesie," povedala v rozhovore pre agentúru SITA útočníčka Michaela Šponiarová, ktorá na klubovej úrovni pôsobí vo Fínsku.

“ Na úvod máme ťažké súperky. Väčšia časť nášho tímu nevie, do čoho ide. Dievčatá uvidia, ako sa hrá florbal. Skúsime však v úvode zatlačiť a uvidíme. „ Michal Jedlička, tréner reprezentácie

V základnej B-skupine si slovenské hráčky zmerajú sily so Švédkami, Lotyškami a Češkami. "Sú to tímy z výkonnostne lepšej skupiny. Švédky hrajú najlepší florbal na svete, majú vyspelé hráčky a na ihrisku dokážu neskutočné veci.

Na Lotyšky sme sa asi už dotiahli, no nesmieme ich podceniť. S Češkami to bude prestížny zápas, majú tiež dosť nabitý tím," pokračovala.

Vyjadrila sa aj k zmenám v tíme SR po MS v roku 2017. Michaela Šponiarová si predvlani užila vynikajúcu atmosféru domáceho šampionátu. "Po predchádzajúcich MS nastali zmeny, tento tím je omnoho mladší. Máme aj skúsenejšie hráčky, ale aj juniorky. Myslím si, že všetky sme odhodlané a šikovné," priznala.

Má jasno aj v tom, s čím by sa chcela so spoluhráčkami vracať domov z turnaja. "Dúfam, že si zo Švajčiarska prinesieme predčasný vianočný darček. Medaila by ním isto bola. Musíme však zostať koncentrované od úvodu až do konca," dodala.

Duel proti Češkám bude kľúčový

Čech Michal Jedlička viedol Slovenky na MS 2017 v Bratislave a je kormidelníkom tímu SR aj teraz. Aj on by bol veľmi rád, ak by sa jeho zverenkám podarilo nepodliezť nastavenú latku.

Súvisiaci článok Program a výsledky Slovenska na MS vo florbale žien 2019 (+ priebežná tabuľka) Čítajte

"Chceme ísť vyššie ako skončiť na 5. mieste. Semifinále by bolo krásne, vždy sa rátajú len medaily. Ak skončíme horšie ako na 5. priečke, nebude to dobré," priznal pre odchodom do dejiska šampionátu. Na úvod turnaja, už v sobotu večer, nastúpi jeho tím proti topfavoritkám turnaja Švédkam.

"Na úvod máme ťažké súperky. Väčšia časť nášho tímu nevie, do čoho ide. Dievčatá uvidia, ako sa hrá florbal. Skúsime však v úvode zatlačiť a uvidíme," pokračoval Jedlička a k ďalším dvom súperkám Sloveniek v základnej B-skupine dodal:

"Nad Lotyškami by sme chceli vyhrať, ale dôležitejší potom bude duel proti Češkám. Tie hrajú výborne, dosahujú aj dobré výsledky s Fínkami či Švédkami. Je to však šport," dodal.