Fialková musí čakať na výsledky vyšetrení. Hádam to rozchodím, vraví

Biatlonistka sa zranila vo Švédsku.

6. dec 2019 o 20:00 SITA

BRATISLAVA. Boľavé koleno prinútilo slovenskú reprezentantku Paulínu Fialkovú odcestovať z dejiska 1. kola Svetového pohára v biatlone švédskeho Östersundu späť na Slovensko, kde absolvovala prvé vyšetrenia zatiaľ s neznámym výsledkom.

"Stále neviem nič konkrétne, múdrejšia budem v pondelok ráno. Hádam to rozchodím," uviedla pre portál šport24.sk sympatická športovkyňa.

Súvisiaci článok Takú stratu nemala ani v uplynulej zime. Fialkovej prvé preteky nevyšli Čítajte

"Už odmalička mám bolesti v kolenách, takže som to najskôr až tak neriešila. Pravda je však taká, že keď som vstávala z ´ležky´, prasklo mi v ľavom kolene a nemohla som ani dostúpiť na nohu," dodala na vysvetlenie.

P. Fialková neštartovala vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch žien na 15 km, v ktorých v uplynulých dvoch sezónach útočila v úvode sezóny na stupne víťazov.

Keďže jej návrat do Östersundu je vylúčený, Slovensko v nedeľu nepostaví ženskú štafetu do pretekov na 4x 6 km. Na severe Európy je už len slovenské ženské trio Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková a to je málo na zloženie štafety.

Všetky tri reprezentantky však zostávajú v dejisku pretekov, čo potvrdila trénerka Anna Murínová. "Keďže štafetu nebude možné postaviť, musíme trochu prekopať tréningový proces," uviedla Murínová pre RTVS.

Do konca 1. kola SP v biatlone v Östersunde zostáva odbehnúť mužské aj ženské štafety. V sobotu sa od 17.30 h predstavia muži na 4x 7,5 km a medzi 26 štafetami budú aj Slováci. Nastúpia v zložení Michal Šíma, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Martin Otčenáš.