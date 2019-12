Bystrica v dráme zdolala Slovan, Košice vyhrali piaty zápas v sérii

Víťaznú šnúru natiahol aj Poprad.

6. dec 2019

BRATISLAVA. Už piaty zápas za sebou víťazne zvládli hokejisti HC Košice. V piatkovom súboji doma zdolali hráčov Zvolena 4:1.

Hostia síce pred štyri a pol tisícovou návštevou otvorili skóre v 7. min v presilovke Jozefom Tibenským, ale Košičania dvoma gólmi v rozpätí 39 sekúnd v 10. min otočili na 2:1. Úspešnými strelcami boli Juraj Milý a Filip Vrábeľ.

Michalovce doma dostali šesť gólov

Na 3:1 pre Košice zvýšil v 41. min z presilovej hry Marcel Haščák. Pre najlepšieho strelca súťaže to bol už 21. gól v tomto súťažnom ročníku. Na konečných 4:1 upravil 62 sekúnd pred koncom tretej tretiny Branislav Rapáč. Košice si poistili tretiu priečku v tabuľke práve pred Zvolenom.

V ďalšom zápase tabuľkových susedov nováčik z Michaloviec nezvládol domáci duel s Miškovcom a prehral 3:6. Hostia z Maďarska pretrhli sériu štyroch prehier najmä zásluhou slovinského útočníka Davida Rodmana, ktorý od 17. do 24. min zaznamenal čistý hetrik.

Hostia viedli na Zemplíne už 5:0, v závere domáci aspoň skorigovali prehru. Miškovec sa dotiahol na siedme Michalovce na rozdiel jediného bodu.

Poprad vyhral šiesty zápas za sebou

V šlágri kola v súboji prvých dvoch tímov tabuľky Banská Bystrica zdolala Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení. Dva body pre úradujúceho majstra zabezpečil v 65. min kanadský útočník Jordan Hickmott. Banskobystričania znížili náskok slovanistov na čele na 3 body.

Poprad doma zdolal Detvu 3:0 a aj v "mikulášskom" kole potvrdil skvelú formu pod vedením nového trénera Petra Mikulu. Podtatranci vyhrali šiestykrát v sérii a v tabuľke sú na šiestom mieste o 1 bod za Trenčanmi.

Tí si doma hladko poradili s hráčmi Budapešti 8:2. V domácom drese sa hetrikom blysol kanadský útočník Brandon Alderson. Hokejistom z maďarského hlavného mesta sa dlhodobo nedarí. Z ostatných desiatich zápasov vyhrali iba dva.

Tipsport liga 2019/2020 - Základná časť - 29. kolo - piatok

Banská Bystrica - Slovan 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 20. Lamper (Bartánus, Cardwell), 65. Hickmott (Southorn) - 57. Puliš (Meszároš, Štajnoch). Rozhodovali: Štefik, M. Valach - J. Konc ml., Krajčík, vylúčení: 5:7, navyše: Abdul (Slovan) 10+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1. oslabenia: 0:0, 2563 divákov

Banská Bystrica: Beskorowany - Ďatelinka, Mihálik, Cardwell, Southorn, J. Brejčák, Nemčík, Petrinec - Lamper, Bubela, Bartánus - Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka - Šille, Gabor, Kabáč - Sojka, Tamáši, Fafrák

Bratislava: Habal - Sersen, Bačik, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Marek Hudec - Puliš, Zigo, Abdul - R. Žitný, Viedenský, Matoušek - Jendek, Kytnár, Š. Petráš - Marek Sloboda, Urbánek, R. Bondra

Hlasy

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Videli sme veľmi dobrý zápas dvoch tímov, ktorí sú v tabuľke navrchu. Prvá tretina nebola z našej strany príliš dobrá, boli sme trošku nervózni. V druhej tretine sme sa po vedúcom góle z konca prvej už upokojili a hrali sme dobre. Veľa čistých šancí na oboch stranách nebolo. Obaja brankári boli veľmi dobrí, škoda len toho gólu na konci, no v predĺžení sme to zvládli a môžeme sa tešiť aj z dvoch bodov."

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana Bratislava: "Videli sme výborný zápas z oboch strán. Mal už parametre play-off. Bolo tam vysoké nasadenie, výborne zachytali obaja brankári. Ukázala sa aj kvalita obrán. Všetky parametre šlágra tento duel určite mal. Môžem len pochváliť chlapcov ako napredujú. Je na čom stavať. Poznávame súperov a hráči sa na nich čoraz lepšie vedia pripraviť."

Jordan Hickmott, autor víťazného gólu B. Bystrice: "Odohrali sme skvelý zápas, všetky formácie boli výborné. Bol to ako play-off zápas, padlo málo gólov, pretože tímy sa sústredili na bránenie. Celkovo však môžeme byť spokojní. Mali sme energiu, chceli sme vyhrať v riadnom hracom čase, ale berieme aj dva body."

Michalovce - Miškovec 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Góly: 36. Mašlonka (Dalhuisen, Korhonen), 54. Korhonen (Lalancette), 59. Spilar (Galamboš) - 13. Dudás (Vandane), 17. D. Rodman, 20. D. Rodman (Ross, Harrison), 24. Harrison (Goz, Vojtko), 25. D. Rodman, 43. St. Pierre (Galanisz, Beauvilier). Rozhodovali: Snášel, Kalina - Ordzovenský, Smrek, vylúčení: 3:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2872 divákov

Michalovce: Surák (21. Trenčan) - Dalhuisen, Ventela, Hančák, Mesikammen, Bdžoch, Kolba, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Mašlonka - Juusela, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila - Borov

DVTK: Rajna - Ross, Dudás, Láda, Vandane, Goz, Vojtkó, D. Kiss - Beauviller, Vas, Reszegh - Harrison, St. Pierre, Rodman - Miskolcczi, Galanisz, P. Kiss - Lovei

Košice - Zvolen 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 10. Milý (Faith, Jokeľ), 10. Vrábeľ (Růžička, Majdan), 41. Haščák (Skokan, Květoň), 59. Rapáč (Skokan, Haščák) - 7. Tibenský (Betker, Mráz). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Soltész (obaja Maď.), Rojík, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4581 divákov

HC Košice: Košarišťan — Růžička, Čížek, Cibák, Slovák, Koch, Michalčin, Zeleňák — Haščák, Bortňák, Květoň — Klhůfek, Skokan, Rapáč — Belluš, Vrábeľ, Majdan — Jokeľ, Faith, Milý

HKM Zvolen: Tomek — Drgoň, Corrin, Betker, Maier, Meliško, Švarný, Fatul — Mráz, Trotter, McPherson — Thompson, Špirko, Tibenský — Štrauch, Petráš, Bonis — Kolenič, Halama, Marcinek - Chlepčok

Hlasy

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Začali sme zle, celkovo sme mali veľa nedobrých vecí. Zvolen nás málokedy pustil k napádaniu. Nedá sa povedať, že by dnes vyhral lepší tím. Mužstvo si však zaslúži pochvalu vždy, keď dokáže vyhrať zápas aj napriek tomu, že nemá svoj deň. Asi jediný náš hráč, ktorý sa dnes stretol s nadpriemernou formou, bol brankár Košarišťan. Veľká časť z tých troch bodov patrí jemu."

Don Nachbaur, tréner HKM Zvolen: "Začali sme veľmi dobre, no neskôr sme urobili veľa chýb. Košice dokázali otočiť na 3:1. Za tohto stavu sme sa snažili vrátiť sa do hry a vyrovnať, ale Košice mali výborného brankára. Bol to kvalitný zápas."

Nitra - Nové Zámky 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 12. Kerbashian (Nemec, Koyš), 24. Morrison (Kerbashian, Yellow Horn) - 50. Hruška (Stupka, Pospíšil) Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Müllner - Synek, Kacej, vylúčení: 3:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2667 divákov

Nitra: Hanuljak - Mezei, Morrison, S. Rácz, M. Versteeg, A. Sloboda, Kubka, Korím, Š. Nemec - Scheidl, Kerbashian, Yellow Horn - Tábi, Kollár, Koyš - Buček, Čaládi, Fominych - Hrušík, Minárik, Csányi

Nové Zámky: Pavlas - Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Pavúk, Šmach - Stupka, Hruška, Pospíšil - Jurík, Urban, Fábry - Rogoň, Holovič, Mikula - Andrisík, Giertl, Múčka

Hlasy

Marián Bažány, tréner Nitry: "Sme veľmi radi za tri body. My sme v ťažkej situácii. Vypracujeme si veľké množstvo šancí, ale nedávame góly. Musíme byť trpezliví, máme veľa mladých hráčov, ktorí budú kvalitní hráči v budúcnosti. Pracujeme s nimi, treba im veriť a my im aj veríme. Takisto musíme aj trpezlivo hrať, keď nedáme čisté gólové šance. Proti Budapešti sme hrali 30-35 minút, dnes 50 minút. Potom sme upustili z nášho systému. Nové Zámky sa viac tlačili do brány, zvýšili tempo. Chcem sa poďakovať divákom, ktorí nás tlačia dopredu aj za tesného stavu. To my potrebujeme. Aktuálna situácia je skúška trpezlivosti pre všetkých a sme radi, že pri nás stoja."

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "V prvých dvoch tretinách sme dali súperovi veľa priestoru. Znovu sme urobili pár faulov navyše. V tretej tretine sme začali viac korčuľovať a mali sme nejaké šance. Škoda, že sme v závere nedali vyrovnávajúci gól. Myslím, že súper bol nebezpečnejší a mal viac šancí."

Poprad - Detva 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 22. Paukovček (Ťavoda, Jacobs), 31. Zagrapan (Bjalončík), 47. Svitana (tr.s.). Rozhodovali: Korba, Rencz – Jobbágy, Kis-Király, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1294 divákov

Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Fabian, Ťavoda, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Bjalončík, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Karterud – Matej Paločko, Mlynarovič, Kundrik – Králik

Detva: Petrík – Chovan, F. Fekiač, Golian, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ, Turan – Šišovský, Zuzin, Sýkora – Gašpar, Valent, Žilka – Ľupták, Podešva, Král – Čenka, V. Fekiač, Čacho – Török

Hlasy

Peter Mikula, tréner Popradu: "Vedel som, že Detva bude výsledkom a hrou proti Slovanu nabudená. Ten zápas som aj sledoval. Z hľadiska herného prejavu sme boli lepší. Naša medzihra, čo priznali aj hráči, ale stála na množstve osobných chýb, z čoho pramenili útoky súpera. Kľúčové bolo, že neplatil gól Detvy na 2:1 a potom sme dali náš tretí z trestného strieľania. Hostia mali pre nás nepríjemné okamihy. Vďaka Vošvrdovi sme zápas dotiahli do víťazného konca."

Josef Turek, tréner Detvy: "My sme držali krok so súperom iba prvú tretinu. Rozhodlo, že sme v druhej v úvode dostali gól a potom hneď ďalší. Naše gólové šance ostali nevyužité, tie skončili na Tomášovi Vošvrdovi. Poprad zaslúžene vyhral. My sme nedali góly a preto sme prehrali."

Trenčín - Budapešť 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)

Góly: 9. Sojčík, 17. Hecl (Sádecký), 18. McCormack (Sojčík, Kajínek), 19. Alderson (Mikyska), 35. Alderson (Mikyska, McCormack), 39. Bartovič (Valach), 45. Hecl (McCormack, Valach), 51. Alderson (Mikyska) - 14. Stretch (Terbócs), 58. Stretch (Pitt, Sofron). Rozhodovali: J.Tvrdoň, Baluška - Frimmel, Valo, vylúčení: 5:4 na 2 min, Orbán (MAC) 10 minút za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2020 divákov

Trenčín: Valent - McCormack, Starosta, Bokroš, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha - Alderson, Mikyska, Bezúch - Bartovič, Sádecký, Hecl - Chromiak, Balán, Lapšanský - Hlinka, Švec, Sojčík - Valach

MAC: Halász (19. Bálisz) - McNally, Macaulay, Garát, Carlisle, Poszgai, Fejes, Blake Orbán, Schlekmann - Brance Orbán, Langkow, Bodó - Klempa, Stretch, Sofron - Kreisz, Pitt, Terbócs - Pápa, Majoross, Szigeti

Hlasy

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Výsledok je pre Budapešť krutý, pretože neodohrala zlý zápas. Stretnutie bolo najmä o výkone brankárov. Náš Michal Valent v prvej tretine pochytal veľa šancí Budapešti. Najlepšia tretina bola z našej tretia, kde sme zvýšili náskok a v pokoji sme dohrali zápas. Škoda gólu v oslabení v závere. Nič to nemení na tom, že dve tretiny bol zápas vyrovnaný, len na našej strane bol výborný Valent."