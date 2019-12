Ledecká zostala prekvapená, že bola taká rýchla. Je to šialené, vraví

Češka vyhrala prvé preteky vo Svetovom pohári alpských lyžiarok.

7. dec 2019 o 8:56 SITA

BRATISLAVA. Ester Ledecká má rada senzácie, presnejšie rada ich vytvára.

Na zimných olympijských hrách v Pjongčangu v pretekoch super G s číslom 26 prekazila oslavy už takmer istej rakúskej víťazke Anne Veithovej a neskôr pridala víťazstvo aj z paralelného obrovského slalomu v snoubordingu, kde sa to už očakávalo.

Nevšednú zlatú kombináciu dosiahla pod piatimi kruhmi ako prvá žena v histórii. Teraz ju má úspešne za sebou aj vo Svetovom pohári. K sedemnástim triumfom zo snoubordingu pridala prvý z alpského lyžovania.

Opäť vyhrala s vysokým číslom

Ledecká v piatok senzačne ovládla prvý zjazd novej sezóny v kanadskom stredisku Lake Louise a opäť to bolo s vysokým číslom 26. Dovtedy vedúcej Švajčiarke Corinne Suterovej nadelila 35 stotín sekundy.

Líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová bola pomalšia takmer o celú sekundu. Neskoršia víťazka čakala na svoje predstavenie mimoriadne dlho, keďže preteky pre husté sneženie posunuli o hodinu neskôr.

Napokon sa však na vyše trojkilometrovej trati s prevýšením 795 m tešila z najlepšieho času práve 24-ročná rodáčka z Prahy, ktorá je dcéra známeho českého speváka a skladateľa Janka Ledeckého.

Ledecká: Nemala som pocit, že idem rýchlo

"Nemala som pocit, že idem mimoriadne rýchlo. Keď som preťala cieľovú čiaru, nebola som sklamaná, ale ani výnimočne spokojná. Teraz som najmä prekvapená," uviedla Ester Ledecká na tlačovej konferencii po pretekoch.

Ledecká celý november trénovala v Kanade, záverečnú prípravu pred SP 2019/2020 absolvovala v stredisku Nakiska v provincii Alberta.

Najznámejšia obojživelníčka na snehu, ktorá úspešne kombinuje snoubording so zjazdovým lyžovaním, má rada kanadské Lake Louise, vlani tam bola v zjazde desiata a rok predtým dokonca siedma.

Až do piatku to bolo jej najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní. Teraz slávi premiéru na stupni víťazov aj premiérový triumf.

"Šialené je to, že je to moje prvé víťazstvo v zjazde a ponesiem červené číslo do ďalších pretekov. Ešte som sa však nerozhodla, či pôjdem do St. Moritzu alebo uprednostním preteky v snoubordingu v Cortine d´Ampezzo. Týmto rozhodovaním privádzam trénerov do šialenstva," pokračovala Ledecká.

Poďakovala sa dobrovoľníkom

Na webe svojej zastupujúcej agentúry Sport Invest, ktorý cituje aj portál idnes.cz, senzačná víťazka ešte doplnila:

"Bolo skvelé, že nás vôbec nechali súťažiť. Od rána nám snežilo a pre organizátorov to bolo veľmi náročné. Mali veľa roboty. Špeciálne poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí odviedli fantastickú robotu.

Veľmi som si to celé užila. Veľké poďakovanie patrí najmä môjmu tímu za to, ako ma pripravili na preteky. Verím, že takto budem pokračovať."

Ledecká sa so 100 bodmi posunula na jedenástu priečku vo Svetovom pohári, líderka Shiffrinová má 366 bodov a Slovenka Petra Vlhová na treťom mieste 138 bodov.

Česká pretekárka je zároveň líderka hodnotenia zjazdu o 20 bodov pred Švajčiarkou Suterovou.