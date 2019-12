Na okrúhlom ročníku Memoriálu Karola Ježíka zaujal gól, ktorý neplatil

Turnaj vyhrali Aktuality.

7. dec 2019 o 20:47 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Keď Dominik Holič po strele na bránku slávnostne dvihol ruky nad hlavu, v hľadisku športovej haly Mladosť sa zračila kombinácia údivu a radosti z nečakaného úspechu.

Končil sa práve tretí zápas a posledný zápas denníka SME na turnaji.

Predsa len, nikto si presne nepamätal, kedy naposledy tím denníka SME skóroval na Memoriáli Karola Ježíka. Podľa jednej fámy sa to stalo pred dvomi rokmi, ale to si už málokto pamätá a nikto to nevie potvrdiť.

Potom však prišlo sklamanie, keď samotný člen skórujúceho tímu prišiel za rozhodcom a súpermi z Denníka N a priznal, že na ihrisku mali organizátori turnaja o jedného hráča viac. Gól tak neplatil a zápas sa skončil remízou 0:0.

Denník SME skončil s jedným bodom na poslednom mieste skupiny, Denník N s dvomi bodmi na predposlednom. Pre SME to bol však predsa len posun nahor oproti poslednému ročniku, keď skončil bez bodu aj bez gólu.

Ako vyzeral prvý ročník?

Áno, dvadsiaty ročník turnaja mal aj silné športové momenty, potýčku v zápase, ktorá sa skončila dvomi červenými kartami, krásne góly, svojich víťazov a smolne porazených, ale táto ukážka fair play v dvadsaťročnej histórii turnaja len tak nezanikne.

„Ani si vlastne nepamätám, ako vyzeral prvý ročník,“ začal svoje spomienky generálny riaditeľ vydavateľstva PetitPress Alexej Fulmek.

Súvisiaci článok SME malo silný tím, Ježík bol rozdielový hráč Čítajte

Prvý šéfredaktor denníka Karol Ježík zomrel v roku 1998, o rok neskôr sa ešte nekonal turnaj, len spomienka v divadle Stoka. Prvý memoriál sa tak odohral v roku 2000, v sobotu sa uskutočnil jeho 20. ročník.

„Na začiatku som hrával aj ja ako bývalý futbalista. Teraz už nemám vášnivých fanúšikov, pre ktorých by som nastúpil,“ hovorí Fulmek. Spočiatku na turnaj pozývali aj tím politikov, zúčastnil sa napríklad Robert Fico či Robert Kaliňák.

To už neplatí, turnaj sa zmenil aj v inom. Hrá sa ženský duel, pribudol zápas deti. A politici už medzi účastníkmi nemajú miesto.

Finálové rozstrely

Keď sa blížil ženský finálový (a jediný na turnaji) zápas, v hľadisku aj na palubovke bolo cítiť napätie. Hráčky denníka SME pred rokom prvýkrát zdolali súperka z konkurenčného „enka“, ktoré boli dovtedy zvyknuté na víťazstvá. Podarí sa im to zopakovať?

Prvých dvanásť minút zápasu prinieslo bojovný futbal, ale bez gólov. Štyri nadstavené minúty takisto víťaza nenašli, tak prišiel na rad penaltový zostrel.

Po troch kolách bol stav 1:1, v tíme SME sa presadila Alžbeta Takáčová, za denník N Veronika Prušová. Potom prišla séria nepremených jedenástok a rozhodlo sa až v ôsmom kole. Po úspešnej strele Moniky Tódovej vyhral denník N.

Podobný priebeh aj mužské finále, kde sa proti sebe postavili tímy Aktualít a televízie Joj. Po bezgólovom výsledku prišiel hneď rad na rozstrel, kde sa sa dvakrát presadili hráči Aktualít a rozhodli o svojom premiérovom prvenstve na turnaji.

Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Andreja Zavřela z Televízie Joj, najlepším strelcom bol Peter Briška, ktorý hájil farby PetitPressu. Najúspešnejším tímom histórie turnaja ostáva so štyrmi triufami Plus Jeden deň.