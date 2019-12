Kozák to v sebe nedusil: Poviem to, lebo mi to nedá, tvrdil

Slovan má na čele súťaže náskok desať bodov.

8. dec 2019 o 16:05 Pavol Spál

Ján Kozák mladší (vľavo).(Zdroj: Pavel Neubauer - TASR)

BRATISLAVA. Pred futbalovým hitom sa dalo v jednej zo stávkových kancelárií aj tipnúť, koľko príde fanúšikov na bratislavské Tehelné pole. Kto si stavil, že ich nebude viac ako dvanásťtisíc, tak zarobil šesť a pol násobok. Hlásateľ oznámil, že ich prišlo 8593. Slovan v zápase 18. kola Fortuna ligy zdolal Dunajskú Stredu 2:0. Prvý gól dal Ibrahim Rabiu, druhý pridal Andraž Šporar. "Nechám to tak," začal tlačovú konferenciu tréner Slovana Ján Kozák mladší. Spočiatku v sebe dusil emócie, ale po pár sekundách to zo seba potreboval dostať von.

"Už som si na tohto trénera zvykol, ale poviem to, lebo mi to nedá. Výhovorky," vravel Kozák o trénerovi Dunajskej Stredy Petrovi Hyballovi. Kozák: Hyballa príliš mudruje "Stále vás kŕmi rečičkami o údajnej havárii autobusu, o hráčoch, o rozhodcoch." "Potreboval by som však trochu rešpekt od trénera, ktorý by v Nemecku nikdy nedostal šancu. Dostal ju na Slovensku a na moje gusto až príliš mudruje," pokračoval Kozák. Na otázku, prečo sa často zaoberá druhými trénermi, odpovedal. "Niektoré veci mi prekážajú, tak ich poviem," povedal Kozák. Hyballa ihneď reagoval. Provokoval, že príde Weiss "Počas zápasu ste mi povedali, aby som sa vrátil do Nemecka. Pôjdem, hneď zajtra, lebo milujem Nemecko a mám tam svoju rodinu. Ale, pán Kozák, potom sa vrátim," tvrdil Hyballa. "Vždy som vás rešpektoval, prišiel som sem prezentovať moju víziu. Ak sa prejavia emócie počas zápasu, pochopím to, ale nerozumiem, prečo ste s tým prišli teraz," dodal Hyballa. Nemecký tréner vraj cez zápas provokoval Kozáka rečami, že aj tak ho nahradí Vladimír Weiss. Vedenie Slovana to vo svojom stanovisku na webovej stránke klubu dementovalo. Chcú Weissa juniora "Nemáme záujem o iného trénera, keďže súčasný realizačný tím má moju plnú dôveru. Tréner DAC však má čiastočne pravdu. Skutočne máme záujem o Weissa, ale o Vladimíra Weissa mladšieho v pozícii hráča," tvrdil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.



"Neviem, odkiaľ má tréner DAC takéto informácie, a prečo má potrebu cez zápas takto provokovať nášho trénera. V každom prípade, trénerovi DAC prajem všetko dobré k nedávnym narodeninám, možno dnes dostal pekný darček," dodal Kmotrík junior. Hyballa prekvapil, že v zápase proti Slovanu ani raz nestrídal. Jeho tím v šestnástej minúte premárnil penaltu, keď sa zaskvel brankár Slovana Michal Šulla. Bol to posledný zápas jesennej časti. Slovan zvýšil náskok pred D. Stredou až na desať bodov. Šporar zrejme prestúpi "Aj v minulej sezóne sme boli dominantní, ale teraz sme urobili ešte viac," vravel podľa profutbal.sk Andraž Šporar. Presadil sa aj naposledy proti Dunajskej Strede. Veľký záujem v Európe je aj o brankára Dominika Greifa. "Počítame s tým, že keď podávajú takéto výkony najmä v Európe či na reprezentačnej úrovni, tak ich bude veľmi ťažké udržať v tíme. Ak príde klubu dobrá ponuka, tak zrejme prestúpia," priznal Kozák. S dvanástimi gólmi je Šporar najlepším strelcom súťaže.



"Dúfam, že som ukázal, že mám na niečo viac, ale čo bude, to bude," doplnil Šporar. A ďakoval Slovanu. "Prichádzal som v ťažkej situácii a pán Kmotrík mi veril, za čo mu ďakujem. Vrátil mi radosť z futbalu a ja som sa odvďačil gólmi," uzavrel Šporar.

