Poprad uspel u majstra a natiahol sériu víťazstiev, Košice doma zdolali Detvu

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "V prvej tretine sme hrali veľmi dobre, ale mali sme smolu, pretože sa skončila nerozhodne 1:1. Od druhej tretiny to bol nemastný - neslaný hokej. Puky sa odrážali viac súperovi než nám. Poprad hral dobre, ale videli sme málo prihrávok, možno dve v rade tak na jednej ako aj na druhej strane. My sme nedokázali reagovať na hru hostí. Chýbala nám energia. Predsa len bolo badať, že hráme ôsmy zápas za 17 dní. Žiaľ nevytvorili sme si za 60 minút dostatočný počet šancí na to, aby sme mohli vyhrať. I keď na konci sme mohli vyrovnať, pretože tam bola polovica bránky odkrytá, žiaľ ani túto príležitosť sme nedokázali využiť."

Peter Mikula, tréner Popradu: "O zápase rozhodla prvá tretina, pretože Banská Bystrica hrala v nej kultivovaný hokej. My sme boli ustráchaní. Našťastie sa nám podarilo vyrovnať a úvodné dejstvo skončilo 1:1. V druhej tretine sa nám podarilo streliť druhý gól a so sebavedomím Bystrice to začalo otriasať. Nám sa hra začala dariť, odrážali sa k nám puky, výborne sme blokovali a vynikajúci výkon podal aj brankár Vošvrda. Veľké srdce zabezpečilo, že odchádzame z Banskej Bystrice ako víťazi. "