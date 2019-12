Miami zdolalo Chicago po predĺžení, doma ešte neprehralo ani jeden zápas

Brooklyn vyhral nad Devnerom.

9. dec 2019 o 9:35 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Miami zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Chicagom 110:105 po predĺžení. V drese domácich sa prezentoval 27 bodmi Tyler Herro a Heat vyhrali doma všetkých desať tohtosezónnych duelov.

Len 19-ročný Herro premenil tri trojky v predĺžení a jednu 7,1 sekundy pred koncom riadnej hracej doby, ktorou zápas poslal do predĺženia. "Nebojím sa skúšať strely z diaľky. Moji spoluhráči mi dôverujú a vždy, keď skúšam strieľať spoza oblúka, verím si," citovala agentúra AP Herra.

Los Angeles Lakers doma zdolali Minnesotu 142:125, keď si v ich drese sezónne maximum 50 bodov vytvoril Anthony Davis. Dosiahnuť túto hranicu sa mu podarilo už štvrtýkrát v kariére. Lakers natiahli víťaznú sériu na číslo štyri a potvrdili pozíciu lídra súťaže.

"Je vždy niečo špeciálne, keď sa takéto niečo podarí pred našimi skvelými fanúšikmi. Spolu s mojimi spoluhráčmi sme ale podali naozaj dobrý výkon. Je to úžasné. Mal som aj zápasy, v ktorých som začal výborne, mal som 30 bodov, ale v druhom polčase som už nedal ani bod. Teraz som to udržal až do konca," povedal Davis.

NBA 2019/2020 - Základná časť- výsledky - pondelok

BROOKLYN NETS - DENVER NUGGETS 105:102 (25:21, 28:33, 29:23, 23:25)

Najviac bodov: Dinwiddie 24, Allen 19 (11 doskokov), Temple 15 - Jokič 24 (11 doskokov), Murray 21, Grant 15

CHARLOTTE HORNETS - ATLANTA HAWKS 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

Najviac bodov: Washington a Bridges po 20, Graham 12 - Young 30, Parker 19, Carter 17

MIAMI HEAT - CHICAGO BULLS 110:105 pp (16:25, 31:24, 27:24, 23:24 - 13:8)

Najviac bodov: Herro 27, Butler 23, Adebayo 21 - Markkanen 22, LaVine 18, Dunn 16

PHILADELPHIA 76ERS - TORONTO RAPTORS 110:104 (27:22, 30:20, 29:26, 24:36)

Najviac bodov: Harris 26, Thybulle 20, Simmons 16 (11 doskokov) - Lowry 26, Anunoby 19 (10 doskokov), Siakam 16

WASHINGTON WIZARDS - LOS ANGELES CLIPPERS 119:135 (25:35, 39:30, 29:35, 26:35)

Najviac bodov: Bertans 25, Brown 22, Beal 20 - Leonard 34 (11 doskokov), George 27, Harrell 20

DALLAS MAVERICKS - SACRAMENTO KINGS 106:110 (27:36, 19:30, 32:26, 28:18)

Najviac bodov: Hardaway 29, Dončič 27, Poržingis a Finney-Smith po 13 - Bjelica 30, Hield 26, Barnes 13

PORTLAND TRAIL BLAZERS - OKLAHOMA CITY THUNDER 96:108 (20:21, 27:34, 31:27, 18:26)

Najviac bodov: Lillard 26, McCollum 20, Whiteside 14 - Gilgeous-Alexander a Schröder po 21, Paul 20

LOS ANGELES LAKERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22)

Najviac bodov: Davis 50, James 32, Caruso 16 - Wiggins a Towns po 19, Okogie 18