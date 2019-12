Joshua má ďalší cieľ, titul chce obhajovať na štadióne Tottenhamu

Brit túži bojovať v Lodnýne.

9. dec 2019 o 10:46 SITA

RIJÁD. Britský boxer Anthony Joshua túži po obhajobe titulu šampióna ťažkej váhy v domácom ringu. Svoj ďalší súboj by 30-ročný pästiar chcel absolvovať na štadióne tímu futbalovej Premier League Tottenham Hotspur, ktorý má sídlo v Londýne.

Malo by sa tak stať v apríli alebo máji budúceho roka a jeho vyzývateľom by mal byť Bulhar Kubrat Pulev.

Joshua získal späť majstrovské opasky v organizáciách WBA, WBO a IBF po tom, čo v nedeľu v saudskoarabskom Rijáde zdolal Andyho Ruiza jednomyseľným verdiktom rozhodcov.

Už dvakrát bojoval vo Wembley

Práve Američan mexického pôvodu Ruiz mu pred polrokom v New Yorku pripravil prvú prehru profikariéry.

"Londýn ma volá," povedal Joshua, rodák z neďalekého Watfordu. "Britskí fanúšikovia zohrávajú dôležitú úlohu v mojej kariére. Keď boxujem doma, nemôžem predsa prehrať," vtipne dodal.

Olympijský víťaz z Londýna 2012 už dvakrát boxoval pred vypredaným anglickým futbalovým "svätostánkom" vo Wembley. Na jeho víťazné súboje proti Vladimirovi Kličkovi a Alexandrovi Povetkinovi sa prišlo pozrieť 90 000 fanúšikov.

Joshua chce boxovať v Anglicku

Joshuov promotér Eddie Hearn však aktuálne tvrdí, že národný futbalový štadión nebude vhodné miesto pre jeho najbližší súboj proti Pulevovi. Preto Hearn obrátil svoju pozornosť na nový štadión Tottenhamu s kapacitou 60 000 divákov, ktorý otvorili v apríli tohto roku.

"Vyzerá to tak, že môj telefón sa zbláznil. Viacerí nám ponúkajú miesto na súboj aj v zahraničí, ale Joshua chce boxovať v Anglicku," povedal Hearn.

"Bavili sme sa s vedením Spurs už aj o tomto súboji, ktorý sa práve skončil. Vtedy im to časovo nesedelo, ale bolo by pekné to uskutočniť na tomto peknom londýnskom štadióne," dodal Hearn.