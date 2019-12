Rusko vylúčili na štyri roky z olympiády aj majstrovstiev sveta

Ruskí športovci budú môcť štartovať so štatútom "nezávislých".

9. dec 2019 o 11:42 (aktualizované 9. dec 2019 o 13:18) SITA

BRATISLAVA. Výkonný výbor Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) na pondelkovom zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne jednomyseľne prijal odporúčanie svojho výboru pre kontrolu dodržiavania predpisov v súvislosti s masívnym dopingom v Rusku.

Znamená to, že počas nasledujúcich štyroch rokov Rusi nesmú organizovať vrcholné medzinárodné podujatia ako majstrovstvá sveta tiež sa nesmú uchádzať o ich organizáciu.

Rusi tiež nemôžu štartovať na olympijských hrách či svetových šampionátoch pod ruskou vlajkou.

Počas najbližších štyroch rokov tiež ruskí štátni zamestnanci či členovia vedenia Ruského olympijského výboru a Ruského paralympijského výboru nesmú navštevovať medzinárodné športové podujatia.

Informáciu priniesla ruská agentúra Tass. Je možné, že ruská strana tento verdikt napadne na Športovom arbitrážnom súde (CAS).

Škandál trvá už od roku 2014

Ruskí reprezentanti síce podľa verdiktu budú môcť súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu, no v japonskej metropole by oficiálne nemala viať ruská vlajka.

Podobná situácia nastala aj na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu, na ktorých sa zúčastnilo aj 168 športovcov pod označením "Olympijský športovec z Ruska".

Tento systém by platil od budúcoročných OH v Tokiu, na ZOH 2022 v čínskom Pekingu aj na svetových šampionátoch v mnohých športoch. Ruský dopingový škandál trvá už od jari 2014, naplno prepukol po ZOH v Soči.

Viceprezidentka WADA Linda Hellelandová po pondelkovom verdikte uviedla, že síce hlasovala za súčasnú formu trestu, no ona sama je za celoplošný dištanc.

Usmarov si myslí, že trest je príliš tvrdý

"Bohužiaľ, na zasadnutí v septembri 2018 sme Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA) uvoľnili činnosť bez toho, aby sme mali k dispozícii dáta. Teraz viem, že toto rozhodnutie bolo nesprávne," uviedla Nórka.

Prezident Medzinárodnej šermiarskej federácie Ališer Usmanov tvrdí, že trest proti ruským športovcom je neúmerne tvrdý. "Boj proti dopingu by sa nemal zamieňať za lynčovanie a aplikovanie nových sankcií za dopingový prehrešok, kde už bol raz vynesený trest," napísal Usmanov v liste WADA ešte v nedeľu.

Schválenie očakávaného verdiktu je v súlade s postojom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) od chvíle, ako v roku 2016 prepukol ruský dopingový škandál masívnych rozmerov.

Informácie od Rusov mali byť zmanipulované

“ "Rusi dookola porušujú pravidlá hry, a preto nemôžu obviňovať WADA aj ďalšie športové organizácie zo zaujatosti voči nim," „ Komisia športovcov WADA

"Ctíme si zásadu, že vinníkov treba potrestať tak tvrdo, ako to bude možné, a nevinných musíme chrániť," povedal pred niekoľkými dňami prezident MOV Thomas Bach.

Pondelkový verdikt WADA vyplynul zo zdĺhavého vyšetrovania laboratórnych

vzoriek, ktoré Rusko odovzdalo ešte v januári tohto roka.

Práve poskytnutie údajov z moskovského laboratória v prospech WADA bolo súčasťou dohody, podľa ktorej malo následne dôjsť k zrušeniu pozastavenej činnosti Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA).

Uvedené dáta mali poslúžiť na odhalenie roky utajovaného užívania nepovolených podporných prostriedkov u stoviek ruských športovcov. WADA neskôr uviedla, že informácie, ktoré Rusi v januári poskytli, boli zmanipulované.

Trest sa dotkne aj ME vo futbale

Rozhodnutie WADA by malo mať vážny dopad aj na aktivity Európskej futbalovej únie (UEFA). Návrh totiž zahŕňa aj odobratie podujatí, ktoré boli Rusku pridelené, a to v prípade, ak by to bolo právne aj prakticky možné.

V ruskom Petrohrade sa na budúci rok majú uskutočniť štyri zápasy futbalových ME. Do "Benátok severu" naplánovali na rok 2021 aj finále futbalovej Ligy majstrov.

Medzi ďalšie podujatia, ktoré spadajú do navrhované štvorročného dištancu, patria aj MS 2023 v ľadovom hokeji taktiež v Petrohrade či preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v stredisku Roza Chutor neďaleko Soči.

Takých podujatí na najbližšie štyri roky je však omnoho viac.

Ústupky sa ukázali ako neefektívne

Za plošný dištanc bola aj komisia športovcov WADA, podľa ktorej prístup Rusov k očisteniu ich športovcov od dopingu je výsmech nielen tým, ktorí si ctia pravidlá fair-play, ale aj tým, ktorí ich vytvárajú a chránia.

"Rusi dookola porušujú pravidlá hry, a preto nemôžu obviňovať WADA aj ďalšie športové organizácie zo zaujatosti voči nim. Pravidlá musia všetci dodržiavať. Sme už unavení z rôznych ústupkov a kompromisov voči Rusku, ktoré sa v konečnom dôsledku ukázali ako neefektívne," píše sa v správe komisie športovcov WADA.

Vo vyhlásení sa ešte uvádza, že je známych až 145 kompromitujúcich prípadov manipulácie so vzorkami. "Nikdy sa nedozvieme, kto sú tí športovci a či budú aj naďalej podvádzať," dodala komisia športovcov WADA.

Žurovová: Rusko sa určite odvolá

Rusko sa odvolá voči rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá v pondelok suspendovala krajinu z účasti na vrcholných podujatiach v nasledujúcom štvorročnom období.

Pre agentúru TASS to uviedla bývalá olympionička Svetlana Žurovová, ktorá pracuje v parlamentnej komisii pre medzinárodné záležitosti.

"Som stopercentne presvedčená o tom, že Rusko sa voči rozhodnutiu odvolá. Musíme brániť našich športovcov," uviedla bývalá rýchlokorčuliarka a víťazka Svetového pohára na 500 m trati, ktorá v roku 2007 úspešne kandidovala za stranu Jednotné Rusko v parlamentných voľbách. V Štátnej dume pôsobila jedno volebné obdobie do roku 2011.

Vo štvrtok 19. decembra sa uskutoční zasadnutie dozornej rady Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA), na ktorom sa zvolí ďalší postup a padne rozhodnutie, či sa krajina voči suspendácii zo strany WADA odvolá.