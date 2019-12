Ruský veľkoklub ponúka Žiline za Boženíka osem miliónov eur

Majiteľ Žiliny chce, aby zatiaľ ostal.

9. dec 2019 o 12:01 SITA

BRATISLAVA. Futbalový útočník Róbert Boženík má za sebou jeden z prelomových rokov kariéry.

So štyrmi gólmi sa stal najlepším reprezentačným strelcom Slovenska v roku 2019 a svojimi výkonmi zaujal aj skautov 13-násobného ruského šampióna CSKA Moskva.

Podľa medializovaných informácií má Boženíkov zamestnávateľ MŠK Žilina na stole ponuku na prestup v hodnote približne osem miliónov eur.

V lige sa už dlhodobo nepresadil

Súvisiaci článok Slovenský Lewandowski. Boženík sa v Rusku objavil na titulke Čítajte

Majiteľ aktuálne druhého tímu Fortuna ligy Jozef Antošík je však za zotrvanie talentovaného útočníka pod Dubňom.

"Myslím si, že Boženík by mal ostať u nás minimálne do leta, zatiaľ tento rok nepotvrdil v našej lige, že je top strelec, hoci sa mu darilo v reprezentácii. Chceme, aby bol spokojný hráč aj klub a budeme situáciu riešiť," vyjadril sa Antošík, ktorého cituje portál profutbal.sk.

Boženík v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže strelil tri góly, zatiaľ naposledy sa však presadil ešte 21. septembra pri triumfe nad Pohroním 2:1.

Za Bénesa dostali štvornásobne menej

Naopak, v najcennejšom drese skóroval v ostatných troch vystúpeniach, keď v priateľskom stretnutí rozvlnil sieť Paraguaja a tiež sa strelecky presadil v kvalifikačných zápasoch o postup na ME 2020 proti Chorvátsku a Azerbajdžanu.

Dvadsaťročný Boženík má so Žilinou platný kontrakt do roku 2022. Pokiaľ by sa dohodol s vedením CSKA Moskva, napodobnil by Slováka Mareka Hollého, ktorý v tomto klube pôsobil v rokoch 1999-2001.

Zároveň by spomenutá suma osem miliónov eur bola štvornásobok sumy, ktorú MŠK Žilina zinkasoval za prestup Lászlóa Bénesa, ktorý sa v júni 2016 stal hráčom aktuálneho lídra nemeckej I. bundesligy Borussie Mönchengladbach. V tom čase išlo o najdrahší prestup z najvyššej slovenskej súťaže.