Na Petrovického tím čakajú pred vrcholom sezóny tri prípravné zápasy

Tréneri chcú mať až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť formácií.

9. dec 2019 o 16:58 TASR

ŽILINA. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa stretla v pondelok v Žiline na začiatku záverečnej fázy prípravy na juniorský šampionát v Česku (26. decembra - 5. januára).

Tréner Róbert Petrovický po nej preriedi tridsaťčlennú nomináciu, jeho zverenci odohrajú 13. decembra prípravný zápas proti Olympijskému výberu SR.

Na ďalší týždeň 22. decembra odohrajú duel v Třinci proti Čechom a o deň neskôr po stretnutí s Ruskom v Žiline oznámi tréner konečnú nomináciu na šampionát.

V pondelok sa na zraze ešte nehlásili hokejisti pôsobiaci v zámorí. Útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips a ani krídelník Oliver Okuliar, ktorý v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií.

"Chalani prídu v stredu, v tejto chvíli nasadajú do lietadiel. Ja im prajem šťastnú cestu a verím, že prídu v poriadku," povedal Petrovický.

"Čo sa týka Okuliara, má formu, mali sme spolu aj individuálnu debatu. Tú sme však mali aj s ostatnými. Je zdravý, teší sa a verím, že bude pokračovať v dobrých výkonoch," doplnil Róbert Petrovický.

Konkurencia v tíme

Tréneri chcú mať až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť formácií, aby hráči stále cítili konkurenciu.

"Teraz musíme ísť deň po dni. Chalani prišli z rôznych kútov Slovenska, niektorí mali v nedeľu ešte zápasy. Verím, že sa dobre pripravíme na záverečný turnaj. Aj doteraz chalani v príprave svedomito pristupovali ku svojim povinnostiam. Verím, že sa každý deň posunieme dopredu," dodal tréner Slovenska.

Hráči sa na záverečnú časť prípravy tešili, nálada v tíme je podľa útočníka Martina Chromiaka vynikajúca.

"Neberieme sa ako konkurenti, aj keď to tak v podstate je. Každý sem prišiel bojovať o miesto a každý z nás sa chce dostať do konečnej nominácie. Sme dobrá partia a každý jeden tomu druhému doprajeme, aby sa do nej dostal."

Na ďalší týždeň sa k tímu pripojí aj Maxim Čajkovič, ktorý by mal patriť medzi hlavných ťahúňov.

Osemnásťročný krídelník sa stal najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v tomto roku. V 3. kole si ho z celkového 89. miesta vybral klub NHL Tampa Bay Lightning. V juniorskej súťaži Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) si v tejto sezóne v drese Saint John Sea Dogs pripísal v 16 zápasoch 22 bodov (10+12).

Prípravné zápasy, zužovanie kádra

Na pondelňajší zraz však neprišli všetci hráči v stopercentnom zdravotnom stave.

"Nomináciu budeme postupne zužovať. Máme aj nejaké zranenia, ale o tomto je príprava, aby sme hneď vedeli zareagovať. Sme pripravení na rôzne možnosti," povedal Petrovický.

Slovenských juniorov čakajú pred MS ešte tri prípravné zápasy. Tie otestujú mužstvo zo všetkých stránok.

"Budeme sa v tréningoch venovať všetkému a zápasy nám ukážu, na čom potom neskôr musíme pracovať najviac. Máme veľmi kvalitný tím a keď sa doplní o hráčov z Kanady, bude ešte silnejší. Záverečná nominácia bude veľmi kvalitná," uzavrel Chromiak.