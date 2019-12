Rady nepomohli. Antošíka sklamala poľovačka na Boženíka

Majiteľ MŠK Žilina poukázal na nátlak na mladého útočníka v priebehu zrazu reprezentácie.

9. dec 2019 o 18:02 SITA

BRATISLAVA. Majiteľ futbalového klubu MŠK Žilina Jozef Antošík nie je nadšený z toho, že by Róbert Boženík mal už v zime prestúpiť do zahraničného klubu.

A ak áno, malo to mať podľa neho náležitú postupnosť a štábnu kultúru. Lenže to sa podľa prvého muža žilinského klubu nedeje.

Vo svojej obsiahlej reakcii, ktorý zverejnil oficiálny portál MŠK Žilina, podrobne opisuje, čo predchádzalo súčasnej ponuke pre 20-ročného rodáka z Terchovej z CSKA Moskva.

Varovanie pred nepripraveným prestupom

"V novembri 2017 futbalový klub MŠK Žilina podpísal s Róbertom Boženíkom profesionálnu zmluvu na 5 rokov. V dôsledku zlepšujúcej sa výkonnosti a pravidelných nominácii do seniorskej reprezentácie sme mu v lete 2019 výrazne vylepšili finančné podmienky. Potom prejavil záujem o prestup. Vysvetlil som mu, že je pre neho dôležité, aby sa stal platným hráčom základnej zostavy reprezentácie, na čo má predpoklady a až potom by mal rozmýšľať o prestupe," uvádza sa v stanovisku Jozefa Antošíka.

"V prípade kvalifikácie na ME 2020 by bolo pre neho najlepšie zostať v Žiline a prestúpiť po účasti na turnaji do klubu, kde bude mať predpoklady stupňovať svoju výkonnosť, lebo si bude môcť vyberať. Nepripravený okamžitý prestup by sa mohol skončiť tak, že nebude pravidelne hrávať a môže stratiť svoju pozíciu v reprezentácii. V priebehu posledného 1,5 roka bol skautovaný viacerými klubmi, ale ponuka (skôr abstraktná) prišla v lete len z FC Janov. Hráč sa vyjadril, že do Talianska nechce ísť," uviedol Jozef Antošík pre klubový web MŠK Žilina.

K ponuke z tímu FC Janov ešte dodal: "V lete tento klub nespĺňal finančné kritériá na odkúpenie pohľadávok. Ponuku FC Janov sme na základe stanoviska hráča a pravdepodobného rizika neplatenia odmietli."

Odstrašujúce príklady aj Mintál ako vzor

Potom, ako sa reprezentácia SR nekvalifikovala na ME 2020 priamo zo skupiny, bolo Antošíkovi jasné, že Boženík bude chcieť prestúpiť už v zimnom prestupovom období.

“ Ešte viac ma mrzí to, že výsledok výchovného procesu Roba Boženíka po takmer 10 rokoch v MŠK Žilina je taký, že v prvej vážnejšej životnej situácii dôveruje viac cudzím ľudom ako mne a že je schopný systematicky klamať len preto, aby vyzeral in. Ja sa nad týmto faktom zamyslím a vyvodím z toho pre seba závery. „ JOZEF ANTOŠíK, majiteľ mšk žilina

"Som s tým uzrozumený a chápem toto jeho rozhodnutie. Napriek tomu si myslím, že by bolo pre neho lepšie, keby strelecky dominoval aj v domácej súťaži a potom prestúpil. Jeho slabá strelecká bilancia v tomto kalendárnom roku je to, čo zneisťuje skautov významnejších klubov," uviedol Antošík.

"Môj názor vychádza zo skúseností, keď jednorazové úspešné strelecké obdobie v lige v prípade Adama Nemca alebo Samuela Mráza (odchod iniciovaný agentmi a samotnými hráčmi, pozn.) po prestupe nepotvrdili rovnakou efektivitou v zahraničí. Naopak, Marek Mintál (bez agenta a na podnet Norimbergu) po dvoch sezónach najlepšieho strelca domácej ligy nadviazal na zakončovateľský potenciál aj v I. a II. bundeslige. Je to najmä o mentalite a psychike a keď hráč nezvládne "slabú" Fortuna ligu, tak nezvládne ani silnú bundesligu," myslí si Antošík.

CSKA Moskva ponúkla peniaze aj perspektívu

Agentúra Stars & Friends mu neskôr predstavila projekt CSKA Moskva, ktorý sa mu páčil najmä preto, že majú podobnú filozofiu s mladými hráčmi ako MŠK Žilina, len na vyššej kvalitatívnej úrovni.

"Roba mali vytypovaného do základnej zostavy s vidinou predaja do klubu vyššej kategórie. Boli stotožnení s podielom MŠK Žilina z ďalšieho transferu vo výške 20percent. Výstupnú klauzulu na ďalší prestup počas trvania zmluvy stanovili na 30 mil. eur. Čistý garantovaný príjem hráča navrhli takmer štyrikrát vyšší ako bol príjem Milana Škriniara po prestupe do Sampdorie. Hráča som pozval na večeru a predstavil som mu projekt CSKA s tým, že potrebujeme jednu konkrétnu ponuku, aby sme prípadne iniciovali ponuky aj iných klubov," uviedol Anošík.

"Dohodli sme sa, že v sobotu po tréningu a deň pred zápasom proti Slovanu sa stretneme so zástupcom CSKA Moskva v Žiline. Na stretnutí sme si vyjasnili finančné podmienky pre MŠK Žilina a potom som zavolal Roba, aby si vypočul priamo od zástupcu CSKA dôvody, prečo sa pre neho rozhodli, čo od neho očakávajú a akú má perspektívu ďalšieho rozvoja. Na záver sa ho opýtal zástupca CSKA na agenta a či tam chce ísť. Potešilo ma, že rokovanie prebehlo v angličtine a hráč nepotrebuje tlmočníka. Robo odpovedal, že môj boss (sedeli sme vedľa seba) je aj mojím agentom. Je ako môj druhý otec a urobím to, čo mi on poradí. Rozlúčil sa a odišiel," opísal Antošík pre mskzilina.sk.

Po odchode šéf MŠK Žilina ešte zavolal hráčovi, aby si obsah rokovania nechal zatiaľ pre seba, pričom ho ten uistil, že sa nemusí báť.

Zástupca CSKA odišiel s tým, že sú rozhodnutí, nepotrebuje sledovať Boženíkov výkon proti Slovanu a v pondelok pošlú písomnú ponuku pre hráča a pre MŠK Žilina.

Po rokovaní sa Antošík dohodol s Karolom Csontóm, že nebude trvať na tom, aby bol automaticky agentom hráča.

"Robo mal určité informácie od spoluhráčov z reprezentácie, ktoré ho zneisťovali a považoval som za serióznejšie, aby si vybral agentúru na podporný servis v novom klube až po podpise zmluvy. V nedeľu po Slovane sme sa s Robom dohodli, že v pondelok o druhej sa stretneme s jeho otcom a oboznámime ho s projektom CSKA Moskva. Nič nebolo definitívne, iba podmienky pre hráča a klub boli ústne prerokované," informoval Antošík.

Náhly "prestup" k Hamšíkovi po zraze

Po tom však situácia s prestupom talentovaného útočníka nabrala nečakaný rozmer. V nedeľu večer o 22.46 h Antošík dostal SMS od Martina Petráša.

"Napísal mi, že oddnes je zmluvným agentom Róberta Boženíka, že má lepšie ponuky pre hráča a aj klub a že sa chce k tomu stretnúť. Telefonicky som tromi vetami nepríjemným tónom povedal Boženíkovi, aké sú jeho možnosti: V pondelok 2. decembra ráno dostal v zmysle zákonníka práce dovolenku do 15. decembra. Následne aj písomnú informáciu, kedy sa začína zimná príprava. V danej situácii máme ďalších dvoch útočníkov, ktorým potrebujeme dať príležitosť," povedal Antošík.

"Agentúra Martina Petráša poslala v pondelok zmluvu na vedomie CSKA Moskva. Výsledok bol ten, že v pondelok z CSKA poslali draft kontraktu pre hráča, ale písomnú ponuku pre MŠK Žilina sme už nedostali. V piatok 6. decembra sme obdržali mailom na hlavičkovom papieri FC Janov autorizáciu pre dve agentúry, z ktorých jedna je na meno Martin Petráš. Je absurdné, aby tá istá agentúra zastupovala hráča a aj klub, kam má prestúpiť. Navyše podľa spravodajskej informácie RTVS z 5. decembra 2019 je spolumajiteľom agentúry kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík," uviedol Jozef Antošík.

"Robo Boženík sa stal dobrovoľne, vedome a napriek tomu, že vedel, že jeho príbeh mal byť príkladom, ako by mal vyzerať kariérny postup mladého slovenského futbalistu, obeťou boja agentúr o jeho zastupovanie," tvrdí Antošík.

Dôveroval viac cudzím ľuďom

Na záver majiteľ žilinského klubu vyjadril názor, že je smutné, že zrazy slovenských futbalových reprezentácií sa stávajú miestom vymývania mozgov mladých hráčov.

"Ešte viac ma mrzí to, že výsledok výchovného procesu Roba Boženíka po takmer 10 rokoch v MŠK Žilina je taký, že v prvej vážnejšej životnej situácii dôveruje viac cudzím ľudom ako mne a že je schopný systematicky klamať len preto, aby vyzeral in. Ja sa nad týmto faktom zamyslím a vyvodím z toho pre seba závery," dodal Antošík pre žilinský futbalový web.