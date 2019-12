Je najlepší v extralige. Tomek si pomáha aj psychológiou

Matej Tomek je z pohľadu úspešnosti zákrokov najlepším brankárom Tipsport ligy.

9. dec 2019 o 20:08 SITA

BRATISLAVA. Jedným z hokejových reprezentačných debutantov, ktorí sa predstavia na blížiacom sa Švajčiarskom pohári v meste Visp je 22-ročný brankár Matej Tomek.

Rodák z Bratislavy si pozvánku kanadského trénera Craiga Ramsayho vyslúžil vďaka veľmi dobrým výkonom v najvyššej súťaži, kde oblieka dres Dukly Trenčín. Na pondelňajšom mediálnom termíne priznal, že ho nominácia milo prekvapila a je správnym impulzom do ďalšej práce.

"Veľmi sa teším na tento zraz, či už na samotný turnaj alebo na možnosť pozrieť sa do Švajčiarska. Dostať sa do reprezentácie bol jeden z mojich tajných cieľov pred sezónou, nebola to však priorita. Nominácia je pozitívum, niečo vzácne a impulz do ďalšieho priebehu sezóny. Ja vždy prídem na reprezentačnú akciu, či to už bolo v mládežníckych kategóriach, univerziáde alebo teraz," vyjadril sa Matej Tomek, ktorého si v roku 2015 v treťom kole draftu NHL vybrala Philadelphia Flyers.

Najlepší v extralige

V sezóne 2019/2020 odchytal Tomek v najvyššej slovenskej súťaži dvanásť zápasov a až osemkrát sa tešil z víťazstva.

S úspešnosťou zákrokov 94,78 percenta je spomedzi tipsportligových gólmanov najlepší, ale sám tomu neprikladá veľkú dôležitosť.

"Kým zbierame body je to pozitívne, netreba sa však uspokojiť a treba pracovať ďalej. Či už ja alebo Mišo Valent sa snažíme podať čo najlepší výkon a pomôcť tímu. Osobne nejaké štatistiky riešim čo najmenej. Pokiaľ sa tímu darí, tak si myslím, že je to druhoradé," vyjadril sa Tomek.

Psychológiou k lepším výkonom

Pred zástupcami médií sa tiež vyjadril, že v príprave, respektíve počas zápasu mu pomáha aj psychológia, ktorej sa venoval počas pôsobenia v zámorí.

Súvisiaci článok Ospravedlnených z turnaja vo Švajčiarsku zastúpia hráči z extraligy Čítajte

"Myslím si, že psychológia môže mať pozitívne účinky v mojej hokejovej kariére. Ako jednotlivec sa snažím sústrediť najmä sám na seba, čo môžem ovplyvniť. Je to napríklad mentálne nastavenie po inkasovanom góle. Mám takisto svoje rituály pred zápasom - počúvam hudbu alebo sa rovnako rozcvičujem."

V národnom mužstve bude Matej Tomek tvoriť tandem so skúseným Branislavom Konrádom.

"Je to šikovný brankár. Vo svojom veku toho odchytal už veľmi veľa. Je prvýkrát v reprezentácii, bude to pre neho vynikajúca skúsenosť a verím, že sa s tým popasuje čo najlepšie," vyjadril sa na adresu svojho brankárskeho kolegu o desať rokov starší Konrád.

Ten je trojnásobným účastníkom svetového šampionátu a tiež majstrom republiky v drese Slovana Bratislava.