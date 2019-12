Dúbravku si čoskoro môžu všimnúť ambicióznejšie tímy, tvrdí britský web

Slovenský brankár podáva v drese Newcastle mimoriadne výkony.

10. dec 2019 o 9:54 SITA

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant Martin Dúbravka týždeň čo týždeň skvelým počínaním v bránke anglického Newcastlu United stúpa vyššie v rebríčku futbalových brankárov na Britských ostrovoch.

Tridsaťročný Žilinčan prišiel do mužstva účastníka Premier League začiatkom vlaňajšieho roka a odvtedy sa v Anglicku vyšvihol medzi najvýraznejšie persóny medzi tromi žrďami.



Newcastle s ním v októbri podpísal šesťročný kontrakt do leta 2025, napriek tomu sa v súvislosti s Dúbravkom špekuluje o možnom transfere do tímu zvučnejšieho mena.

"Nebyť Dúbravku, Newcastle by mal z ostatných troch zápasov na bodovom konte nulu namiesto sedmičky. Môže byť iba otázka času, keď si ambicióznejšie kluby začnú uvedomovať, aké výkony podáva Martin Dúbravka každý týždeň, mesiac po mesiaci, rok čo rok," napísal oficiálny web themag.co.uk.



Podľa uvedeného portálu vôbec nie je vylúčené, že slovenský legionár zmení pôsobisko už počas najbližšej zimy.

"Ak by prišla ponuka v hodnote 20 až 30 miliónov libier, vlastník Newcastlu United Mike Ashley by asi nepovedal ´nie´. Zvlášť keď si uvedomíme, že Dúbravka bude mať v januári 31 rokov a klub predtým zaňho zaplatil štyri milióny libier," dodáva.



Dúbravka si od príchodu do Newcastlu drží pôsobivé štatistiky. V Premier League nastúpil v 66 zápasoch po sebe, v ktorých dohromady inkasoval 82-krát. "Výborné čísla, keď vezmeme do úvahy, že chytá za klub, ktorý neustále bojuje o záchranu," poznamenal web themag.co.uk.

Portál tiež pripomenul, že od momentu, keď sa Dúbravka stal súčasťou kádra Newcastlu United, iba štyri kluby dostali menej gólov ako hráči zo St James' Parku - FC Chelsea (78), Tottenham Hotspur (74), Manchester City (50) a FC Liverpool (43).