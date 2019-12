Robo je svojprávny a plnoletý, môže sa rozhodnúť, hovorí Petráš o zastupovaní Boženíka

Boženík podľa Petráša na tieto veci reaguje citlivo.

10. dec 2019

BRATISLAVA. Majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík v súvislosti s možným prestupom útočníka Róberta Boženíka do CSKA Moskva adresoval kritické slová aj na spôsob, akým sa futbalista narýchlo dohodol na zastupovaní agentúrou Martina Petráša.

Na tieto výčitky nepriamo zareagoval bývalý reprezentant Martina Petráš, podľa ktorého Boženík trpí zverejnením celého prípadu jeho možného prestupu do zahraničia.

"Nebudem sa vyjadrovať k slovám majiteľa MŠK Žilina Jozefa Antošíka. Mrzí ma, že Róbert ako Žilinčan momentálne neprežíva pokojné obdobie. Na tvrdé slová reaguje citlivo.

Naša agentúra stojí za záujmami hráčov a stará sa o to, aby boli spokojní a žiadame rešpekt. Róbert Boženík je plnoletý a svojprávny, mal právo rozhodnúť sa využiť naše služby. Nevidím dôvod na to, aby bol za to trestaný," uviedol Martin Petráš v stanovisku aj pre SITA.



Čo sa týka záujmu CSKA Moskva, M. Petráš registruje a rešpektuje túto vážnu ponuku, ktorú priniesla iná agentúra.

"Prestupové obdobie vo veľkých ligách sa však ešte ani nezačalo. Nechceme urobiť unáhlené rozhodnutie a našim cieľom je, aby si Róbert vyberal z viacerých možností. FC Janov a CSKA Moskva sú vážni záujemcovia, no nemusia byť jediní.

Zároveň by som chcel povedať, že za agentúru IF Management rozhodujem iba ja a obvinenia naznačujúce ovplyvňovanie mladých hráčov na reprezentačných zrazoch nie sú na mieste," dodal Martin Petráš.



Reagoval tým na informáciu, že spolumajiteľom agentúry IF Management je kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík.

"Robo Boženík sa stal dobrovoľne, vedome a napriek tomu, že vedel, že jeho príbeh mal byť príkladom, ako by mal vyzerať kariérny postup mladého slovenského futbalistu, obeťou boja agentúr o jeho zastupovanie.

Je smutné, že zrazy slovenských futbalových reprezentácií sa stávajú miestom vymývania mozgov mladých hráčov," uviedol predtým Antošík.

Agentúra SITA oficiálnou cestou oslovila so žiadosťou o reakciu aj spomenutý CSKA Moskva. Z klubu však žiadne nové informácie neposkytli. "PFK CSKA nekomentuje žiadne fámy," uviedol moskovský klub pre agentúru SITA.