Syn Rehák-Štefečekovej vie, že keď si mama berie buchaňu, ide do roboty

Po prvom pôrode už o necelé tri mesiace vyhrala majstrovstvá Európy.

22. dec 2019 o 20:00 Miloslav Šebela

Rozhovor pre SME Z olympijských hier sa ešte bez medaily nevrátila, hoci na tých predchádzajúcich v Riu de Janeiro neštartovala. V Pekingu 2008 aj v Londýne 2012 získala Zuzana Rehák-Štefečeková v streľbe na skeet striebro. V Tokiu by mohla znova bojovať o medailu. Lenže jej život už nie je len o streľbe. Na tretiu olympiádu sa pripravuje už ako dvojnásobná mama synov Nathana (3 roky) a Noaha (2 mesiace). "Už to nie je len o príprave, ale je to príprava plus kompletná starostlivosť o rodinu. Bude to veľmi zaujímavé," vraví.

Vlani ste na majstrovstvách sveta získali okrem titulu aj olympijskú miestenku. Čo sa dialo, keď ste neskôr zistili, že ste druhýkrát tehotná?

U nás to bolo plánované a boli sme šťastní, že očakávame druhé dieťa. Vychádzalo to, že by som mala olympijské hry stihnúť. Ako rodičia sme šťastní, že sa syn narodil zdravý. Ja som tiež nemyslela hneď na olympiádu. Aj keď každý, koho som stretla, sa ma pýtal, či sa stihnem pripraviť do Tokia.

Nebolo vám nepríjemné, že sa ľudia pýtali na športovú kariéru, keď prežívate radosť z materstva?

Nestretla som sa s negatívnou reakciou. Všetky boli pozitívne. Každý rozmýšľa nad tým, že mám už 35 rokov a bol čas na založenie rodiny. Druhá vec je, že je to môj život a pohybujem sa v športovom prostredí.

Je prirodzené, že sa ľudia pýtajú na olympiádu. Každý vrcholový športovec rieši život na štvorročné cykly. Ale tým, že už som sa kvalifikovala do Tokia, mnohým odľahlo, že to tak malo byť.

Je rozhodovanie sa o športovej kariére pre vás teraz ťažšie?

Je to náročnejšie. Momentálne si pripravujeme plán na budúci rok a kombinujem, kto, ako a kam so mnou pôjde. Manžel pôjde od mája na materskú, ale dovtedy už ubehnú tri mesiace novej sezóny, a to musím nejako kombinovať s mamou. V tomto je manažment zložitejší. Drobca by som však určite ešte nechcela nechať doma.

Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková sa venuje materským povinnostiam. Na sníme so starším synom Nathanom (3 roky). Mladší Noah sa narodil v októbri. Od februára však chce začať prípravu na olympijské hry v Tokiu. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Mladší syn má ešte len dva mesiace. Máte plán, kedy by ste chceli začať strieľať?

Už mi to začína trochu chýbať. Ak sa nič nezmení, začiatkom februára by sme mali ísť do Talianska na prvé tréningy a potom by malo nasledovať sústredenie v Katare.

Ako to vyzeralo, keď ste sa chystali na strelnicu ešte s prvým synom Nathanom? Musíte si brať aj kočík a detskú výbavu?