Slovákov čaká turnaj vo Švajčiarsku. Vždy ideme s cieľom zvíťaziť, tvrdia

Slovenskí hokejisti nastúpia v prvom zápase proti Rusku.

11. dec 2019 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Slovenských hokejových reprezentantov čaká po mesačnej prestávke ďalšia turnajová previerka.

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho odohrajú dva zápasy vo švajčiarskom Vispe na podujatí NaturEnergie Challenge 2019.

Realizačný tím musel tradične upravovať pôvodnú 22-člennú nomináciu, z ktorej vypadli obranca Michal Čajkovský a útočníci Michal Krištof, Ján Sýkora aj Peter Šišovský.

Namiesto nich dostanú šancu bek Martin Štajnoch s útočníkmi Tomášom Zigom, Tomášom Matouškom a Marekom Heclom.

Premiéru zažijú Tomek a Ivan

V kádri národného tímu opäť nechýbajú debutanti. Premiéru v najcennejšom drese na seniorskej úrovni zažijú brankár Dukly Trenčín Matej Tomek a obranca českých Pardubíc Michal Ivan.

"Veľmi som sa tešil už na zraz a teraz aj na samotný turnaj alebo na možnosť pozrieť sa do Švajčiarska. Dostať sa do reprezentácie bol jeden z mojich tajných cieľov pred sezónou, nebola to však priorita.

Nominácia je pozitívum, niečo vzácne a impulz do ďalšieho priebehu sezóny. Ja vždy prídem na reprezentačnú akciu, či to už bolo v mládežníckych kategóriach, univerziáde alebo tentoraz," vyjadril sa Tomek.

Ramsay: Vždy sa snažíme nájsť nových hráčov

"Vždy sa snažíme nájsť nových hráčov. Očakávame od nich dobrú prácu a dáme im dostatočnú príležitosť na to, aby ukázali svoje schopnosti," povedal tréner Ramsay, ktorého tím nastúpi na úvod turnaj vo štvrtok o 16.15 h proti olympijskému výberu Ruska.

"Rusi sú vždy nároční súperi, pretože majú možnosť si vyberať z veľkého počtu hráčov. Na Nemeckom pohári sme proti nim odohrali náš najlepší zápas. Hrali sme rýchlo, robili sme im problémy a prekvapili sme ich.

Dobre držia puk, sú s ním silní. Preto potrebujeme, aby sme mali my častejšie puk vo svojej moci a protivník nás naháňal," pokračoval 68-ročný kouč.

Šatan: Neskladáme najsilnejšiu zostavu

V prípade víťazstva nad Rusmi budú hrať Slováci v piatok o celkové prvenstvo proti úspešnejšiemu z dvojice Švajčiarsko - Nórsko. Ak v prvom dueli neuspejú, čaká ich zdolaný tím zo spomenutého dua.

"Do každého zápasu ideme s tým, že ho chceme vyhrať. Na druhej strane, neskladáme najsilnejšiu zostavu, ale dávame dokopy taký tím, aby sme videli čo najviac hráčov.

Sme radi, že nám tieto turnaje dávajú do cesty silných súperov a môžeme si otestovať hráčov v kvalitnej konfrontácii," uviedol generálny manažér reprezentácie a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Vandas chce pomôcť bojovnosťou

Slovenskí hokejisti sa predstavili na turnaji vo Švajčiarsku aj vlani v decembrovom termíne. Vtedy na podujatí Lucerne Cup obsadili tretie miesto, keď podľahli olympijskému tímu Ruska 1:2 a nad Rakúšanmi triumfovali 6:1.

Ak si budú chcieť vylepšiť postavenie z minulého roka, potrebujú uspieť v prvom vystúpení.

"Sústredíme sa na seba a je nám jedno, či hráme proti Rusom, Kanaďanom alebo hocikomu inému. Do každého stretnutia chceme vstupovať s víťaznými ambíciami.

Chcel by som tímu pomôcť svojou bojovnosťou a vytvárať šance pre spoluhráčov. Pokiaľ sa podarí streliť aj nejaký gól, budem rád," doplnil útočník Popradu Michael Vandas.