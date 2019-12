Nejde mi o porovnanie so Saganom, ale aj o prípravu, vraví Varga

Richard Varga by rád štartoval na majstrovstvách SR v plávaní, v cyklistike a v behu.

11. dec 2019 o 18:43 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Mnohí športovci si život plánujú a nastavujú podľa štvorročných cyklov. Rieši sa všetko pred a po olympiáde.

Aj najlepší slovenský triatlonista Richard Varga bojuje o účasť na svojich tretích hrách v kariére.

Zatiaľ sa mu nedarí podľa predstáv. Jeho pozíciu v tomto roku ovplyvnili zranenia. V lete mal natrhnutý lýtkový sval a časť sezóny vynechal.

Ak by boli olympijské hry teraz, v Tokiu by neštartoval. V kvalifikačnom rebríčku je druhý pod čiarou, ale nevzdáva sa.

„Ak by sa mi podarilo kvalifikovať do Tokia, cenil by som si to ešte viac, pretože táto kvalifikácia je rozhodne náročnejšia.

Bol by som na seba viac hrdý. Na druhej strane si viem predstaviť, že to nevyjde. Nič to. Dám si nový cieľ a sústredím sa naň,“ hovorí Varga.

Aký je môj potenciál? pýta sa

Jeden z nich sa ukazuje celkom realisticky. Pred rokmi vyjadril túžbu rozdeliť svoj šport – triatlon na základné diely a porovnať v rámci jednotlivých disciplín svoju výkonnosť s najlepšími slovenskými športovcami. Teda štartoval by v behu, v cyklistike a prípadne aj v plaveckých súťažiach.

„Stále to platí. Možno práve na budúci rok bude na to správny čas.