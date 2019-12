Slovan prišiel o milióny eur. Teraz môže prvýkrát zarobiť

Slovan v poslednom zápase Európskej ligy privíta Bragu.

11. dec 2019 o 18:06 Pavol Spál

BRATISLAVA. Prvé dva zápasy v Európskej lige proti Besiktasu Istanbul a Wolverhamptonu musel hrať Slovan Bratislava bez bežných fanúšikov. Nahradili ich deti do 14 rokov.

Klub pykal za trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) za rasistické prejavy divákov.

Európska liga 2019/2020 Slovan - Braga (o 21.00 vysiela RTVS na Dvojke)

Šéfstvo Slovana rátalo straty. Klub len na vstupnom prišiel v zápase s Besiktasom o približne 600-tisíc eur.

„Ak pripočítame ušlý zisk za bufety, tržbu za predaj suvenírov vo fanshope, zaplatenie pokuty a ďalšie finančné straty, tak klub prišiel viac než o milión eur,“ priznal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Takže za dva zápasy prišiel slovenský majster o dva milióny. Za to sa dá kúpiť na pomery slovenskej ligy výnimočný futbalista.

Zhruba toľko stál pred dvoma rokmi Andraž Šporar, najdrahší hráč v dejinách Slovana a so štyrmi gólmi aj druhý najlepší strelec Európskej ligy.

Očakávajú 10-tisíc divákov

Súvisiaci článok Škriniar márne vystúpil. Inter zničil sedemnásťročný Fati Čítajte

Futbalistov Slovana čaká vo štvrtok posledný zápas skupinovej fázy Európskej ligy proti portugalskej Brage (o 21.00, vysiela RTVS).

Prvýkrát môžu prísť na domáci zápas aj fanúšikovia. Úvodné dva zápasy v Európskej lige by boli zrejme vypredané. Ten štvrtkový pravdepodobne nebude.

Je otázne, koľko divákov v chladnom počasí príde. Klub odhaduje dvojciferné číslo.

„Verím, že ľudia prídu vo veľkom počte a podporia nás. Bez fanúšikov to skrátka nie je ono, ich podporu potrebujeme," vravel pre web Slovana stopér Myenty Abena.

„Snáď nás na Tehelnom poli bude čo najviac a zažijeme vydarenú rozlúčku s rokom 2019," doplnil.

Chcú prekonať Trnavu

Slovan už nemôže postúpiť, ale bojuje o tretie miesto v skupine. A tiež o finančné prémie. Za víťazstvo v zápase je 570-tisíc eur, za remízu 190-tisíc.

Vrátane predkôl už Slovan v európskych pohároch tento rok zarobil na prémiách celkovo okolo štyri a pol milióna eur.

Slovenským rekordérom v skupinovej fáze pohárov je Trnava, ktorá vlani v šiestich zápasoch Európskej ligy získala sedem bodov.

Spartak skončil v skupine tretí so skóre 4:7. S tým sa pred štartom súťaže sotva rátalo.

„Pozrite sa na mužstvá, s ktorými sme sa stretli. Som zvedavý, kedy sa na Slovensku niečo také opäť niekomu podarí,“ pochvaľoval si vtedajší tréner Trnavy Radoslav Látal.

Aj tieto slová sú pre Slovan motiváciou. „Naším cieľom je prekonať Trnavu,“ priznal na jeseň brankár Slovana Dominik Greif.

Šporar sa možno rozlúči

Slovan má zatiaľ štyri body a stále sa môže Trnave vyrovnať. Musí však v poslednom zápase zdolať Bragu. Slovan má zatiaľ skóre 8:9.

Efekt novej arény funguje. Slovan na Tehelnom poli odohral 22 zápasov a prehral iba jediný. S Wolverhamptonom.

Slovan sa lúči s rokom, v ktorom získal titul a postúpil do skupiny Európskej ligy. A tiež oslávil storočnicu.

„Chcem dať gól proti Brage. To je jediné, na čo teraz myslím. Všetci veríme, že príde čo najviac fanúšikov a dosiahneme priaznivý výsledok. To by bol krásny záver tejto polsezóny," povedal Šporar pre klubový web.

Bilancia slovinského útočníka v tomto kalendárnom roku je na slovenské pomery nevídaná. Za Slovan strelil celkovo vo všetkých súťažiach 37 gólov.

Je možné, že vo štvrtok Šporar odohrá za Slovan svoj posledný zápas. Záujem o jeho služby je v Európe veľký a je otázne, či Slovan lukratívnym ponukám odolá.