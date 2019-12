El Clásico sa možno uskutoční na neutrálnej pôde

Na demonštrácie sa chystajú tisíce ľudí.

11. dec 2019 o 19:48 SITA

BRATISLAVA. Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) by mohla presunúť budúcotýždňové "El Clásico" medzi FC Barcelona a Realom Madrid na neutrálnu pôdu.

Zápas sa mal pôvodne konať už 26. októbra ako súčasť 10. kola La Ligy. Vedenie súťaže ho z obáv o bezpečnosť hráčov a fanúšikov odložilo na stredu 18. decembra, keďže v druhej polovici októbra v Barcelone došlo k násilným protestom.

Katalánski separatisti na deň, keď sa má v náhradnom termíne uskutočniť prestížne stretnutie, prostredníctvom sociálnych sietí mobilizujú svojich stúpencov, aby sa pred zápasom zhromaždili na štyroch stanovištiach v blízkom okolí štadióna Camp Nou. Účasť na akcii hnutia za nezávislosť Katalánska už potvrdilo viac ako 18-tisíc osôb.

Októbrové protesty vyvolalo rozhodnutie španielskeho Najvyššieho súdu o uväznení deviatich vodcov separatistov na 9 až 13 rokov za zorganizovanie nezákonného referenda v roku 2017.

Ak by RFEF po stretnutí so zástupcami barcelonskej polície nadobudla pocit, že bezpečnostné riziko je aj tentoraz príliš veľké, v zmysle vlastných kompetencií by mohla zmeniť dejisko zápasu a presunúť ho do iného španielskeho mesta.