Pupiš o treste pre Rusov: Kto má športové srdce, nemôže to schvaľovať

Šéftréner atletického zväzu patrí k odporcom kolektívnej viny.

12. dec 2019 o 13:15 SITA

ŠAMORÍN. Po pondelňajšom rozhodnutí výkonného výboru Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) vo švajčiarskom Lausanne potrestať Rusko za masívny doping mnohí odborníci nesúhlasia s tzv. kolektívnou sankciou.

Podľa verdiktu WADA nesmú Rusi počas najbližších štyroch rokov organizovať veľké medzinárodné podujatia vrátane MS. Taktiež sa nesmú uchádzať o ich organizáciu.

Dobré rozhodnutie neexistuje

To však nie je všetko. Rusi rovnako nemôžu štartovať na olympijských hrách či svetových šampionátoch pod vlastnou štátnou vlajkou.

Ruskí štátni zamestnanci či členovia vedenia Ruského olympijského výboru a Ruského paralympijského výboru navyše počas tohto 4-ročného trestu nesmú navštevovať medzinárodné športové podujatia.

"V tejto situácii asi neexistuje dobré rozhodnutie. Dôvod, prečo sa ide po Rusoch, asi každý chápe. Ľudia, ktorí majú športové srdce, však nemôžu schvaľovať takéto rozhodnutie," uviedol pre agentúru SITA šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.

Podľa neho na rozhodnutie WADA doplatia aj mnohí ruskí športovci, ktorí s dopingom neprišli do styku.

"Rusi majú byť potrestaní do roku 2023. Keď to vztiahnem na atletické podujatia, máme MS do 17 rokov, na ktorých súťažia šestnásťročné deti, ktoré v čase vzniku problému mali osem rokov. Pre mňa je absolútne nefér, že majú byť potrestané," doplnil.

Športovec, ktorý nebol prichytený, nie je vinný

Štyridsaťjedenročný Banskobystričan si myslí, že v súvislosti s dopingovými prehreškami by nebola na škodu väčšia aktivita a pozitívnejšie pôsobenie kompetentných orgánov.

"Celkovo tak ako WADA, aj národné antidopingové agentúry sa uberajú zlým smerom. Nikde som nevidel celonárodnú alebo celosvetovú kampaň na to, aby pôsobili preventívne, ale vidieť akurát tie reštrikcie. Keď dnes mladý športovec pozerá správy, nevidí nič preventívne.

Vidí iba, že každý deň chytili nejakého športovca, a teda predstavuje si to tak, že Lance Armstrong ležal na posteli, dával si doping a nič pre to nerobil. Šport nie je o dopingu, je o tvrdom tréningu. A doping? Bohužiaľ, niektorí sa ním kontaminujú a toto je aj prípad Rusov," poznamenal Pupiš.

Napriek tomu, že úplne do tohto problému nevidí a mnohé dôkazy svedčili proti Rusom, priznal, že patrí k odporcom kolektívnej viny. "Pre mňa osobne športovec, ktorý nebol prichytený, nie je vinný.

Pokiaľ ruskí športovci boli testovaní, neboli prichytení a dopovali, tak potom je to zlyhanie antidopingového systému. Neviem si predstaviť, že sa príde na niečo podobné aj v iných krajinách a bude potrestaný pomaly celý športový svet," zakončil Martin Pupiš.