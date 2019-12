Na európskych trávnikoch prehral naposledy v roku 2006. Espanyol sa už sústredí na domácu súťaž

Úctyhodná šnúra bez prehry sa zastavila na čísle 26.

13. dec 2019 o 10:05 SITA

BRATISLAVA. Úctyhodná šnúra bez prehry v podaní španielskeho futbalového mužstva Espanyol Barcelona na európskych pohárových trávnikoch sa zastavila na čísle 26.

Španielsky tím podľahol vo štvrtkovom zápase H-skupiny Európskej ligy 2019/2020 ruskému CSKA Moskva (0:1), už pred stretnutím však mal istý postup do šestnásťfinále kontinentálneho pohára číslo dva.

Séria začala v Petržalke

Espanyol započal spomenutú sériu ešte 23. februára 2006, keď v Pohári UEFA doma nestačil na nemeckého zástupcu Schalke 04 Gelsenkirchen. Odvtedy postupnými krokmi zbieral pozitívne výsledky, až z toho napokon vznikla rekordná séria v podaní niektorého z klubov v európskych pohároch.

Druhý v uvedenej štatistike je holandský Ajax Amsterdam, ktorý v rokoch 1994-1996 neprehral 21 zápasov po sebe. Tretí je taliansky Juventus Turín s dvadsiatimi vystúpeniami bez prehry v období 1969-1972.

Zaujímavosťou je, že Espanyol začal famóznu sériu dvoma stretnutiami proti Artmedii Petržalka v 1. kole vtedajšieho Pohára UEFA 2006/2007 (v Bratislave remíza 2:2 a v barcelonskej odvete triumf 3:1, pozn.).

Španieli vtedy dokráčali až do finále, v ktorom podľahli FC Sevilla až v penaltovom rozstrele.

"Urobili sme všetko, aby sme v dnešnom zápase zvíťazili. Vždy som prvý, kto chce vyhrať. Mali sme niekoľko šancí na to, aby sme otvorili skóre, no nepodarilo sa nám to.

Priebeh ovplyvnilo niekoľko faktorov. Podľa mňa sme nastúpili proti najlepšiemu tímu našej skupiny, aj keď CSKA skončil až na 4. mieste," poznamenal po stretnutí na klubovom webe tréner Espanyolu Pablo Machín.

V domácej lige sú na poslednom mieste

Klub z metropoly Katalánska v Európskej lige splnil postupový cieľ, v domácej Primera División však musí pridať, keďže momentálne figuruje až na poslednom mieste v tabuľke.

"Chápem, že naši fanúšikovia si proti CSKA priali víťazstvo, ale všetci vieme, aký to bol zápas a aký bude nedeľňajší duel proti Betisu Sevilla. Dúfam, že nás v ňom priaznivci budú podporovať a pomôžu nám dosiahnuť triumf, po ktorom sa v tabuľke pohneme vyššie," dodal 44-ročný niekdajší kouč Girony či FC Sevilla.

V tábore súpera bolo po poslednom zápase skupinovej časti cítiť sklamanie z toho, že neprenikli ďalej. "Mrzí nás spôsob, akým sme sa prezentovali v skupinovej fáze. Budeme však pokračovať v odstraňovaní našich nedostatkov.

Stále budujeme mužstvo, v našich mladých hráčoch vidím veľkú silu. Postupne zbierame skúsenosti a verím, že čoskoro budeme hrať omnoho lepšie," vyhlásil kormidelník CSKA Viktor Gončarenko.