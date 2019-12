Právnik WADA odmieta celoplošný zákaz pre Rusov: Nemôžeme trestať nevinných

Jonathan Taylor predpovedá dlhotrvajúcu bitku právnikov.

13. dec 2019

LONDÝN. Úplné vylúčenie všetkých ruských športovcov z olympijských hier by bolo neprimerané a bolo by to ľahko napadnuteľné na súde. Túto myšlienku vyslovil právnik Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Jonathan Taylor.

Práve Taylor predsedal revíznej komisii WADA, ktorá sa podieľala na vypracovaní návrhu trestu pre ruských športovcov v súčasnej podobe. Teraz čelí nátlaku, prečo sa neprijalo rozhodnutie o celoplošnom zákaze pre všetkých Rusov.

Neutrálni športovci

Ruskí reprezentanti síce podľa verdiktu exekutívy WADA budú môcť súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu, no v japonskej metropole by oficiálne nemala viať ruská vlajka.

A tí, ktorí tam pocestujú, musia preukázať svoju bezúhonnosť. "Myslím si, že zákaz národnej vlajky a hymny na veľkých športových podujatiach pre Rusov je dostatočný trest.

Ak si niekto myslí, že trest mal byť ešte prísnejší, ja tvrdím, že nie. Nemôžeme predsa trestať nevinných športovcov. Nechceme počúvať hlas, ktorý tvdí, že všetci to robia zle," uviedol Jonathan Taylor.

Zároveň si však nemyslí, že ruskí športovci, ktorí sa dostanú na OH do Tokia 2020, by mali mať označenie podobné tomu zo ZOH v Pjongčangu.

Tam súťažili Rusi pod skratkou "Olympijskí športovci z Ruska" a napríklad hokejisti či krasokorčuliari vybojovali zlaté medaily. "Presadzujem skôr myšlienku so slovom neutrálni športovci v názve a nie reprezentanti krajiny," podotkol Taylor.

Rusom to nie je jedno

Tiež upozorňuje na možný sled udalostí, ktorý môže nastať v súvislosti s očakávaným odvolaním sa Rusov na Športový arbitrážny súd v Lausanne.

Ak sa tak stane, na obzore možno očakávať dlhotrvajúcu bitku právnikov oboch strán a trest pre Rusov by sa namiesto budúcoročných hier v Tokiu mohol vzťahovať až na OH v roku 2024 v Paríži.

"Treba sa reálne rozhodnúť, koho chceme trestať a kto by mal trpieť. Celoplošný trest by priniesol len to, že súd by to rýchlo zavrhol," myslí si Taylor.

Rusko vynaložilo na usporiadanie ZOH 2014 v Soči 50 miliárd USD a teraz má zákaz organizovať veľké svetové športové podujatia. "Neberiem názory, že toto je slabý trest. Nemyslím si, že Rusom je to jedno, čo sa stalo a že sa tomu smejú.

Oni si dobre uvedomujú, že budú pykať v najbližších rokoch," pokračoval Taylor. Vyššie uvedený zákaz sa však nevzťahuje na zápasy budúcoročných majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré bude hostiť aj ruský Petrohrad.

Konkrétne by sa tam mali konať štyri duely ME 2020 a tiež finále Ligy majstrov o rok neskôr. UEFA ako najvyšší európsky futbalový orgán nie je viazaná rozhodnutím WADA o treste pre Rusov.

"Majstrovstvá Európy sú vo futbale skutočne dôležité podujatie, zatiaľ čo v ostatných športoch to tak nie je. Malo by to byť nejako zjednotené," dodal Taylor.