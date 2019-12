Toto som potrebovala, tešila sa Fialková. Zranené koleno ani necítila

Biatlonistka útočila na pódiové umiestnenie.

13. dec 2019 o 13:23 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Prvé kolo Svetového pohára biatlonistov dalo viac otázok ako odpovedí na to, v akej forme sú slovenskí reprezentanti. Paulíne Fialkovej prvý štart nevyšiel podľa predstáv a následne si v tréningu poranila meniskus.

Ďalšie súťaže radšej vynechala, aby zranenie konzultovala s lekármi. Tí jej potvrdili, že operácia nie je nevyhnutná a povolili jej súťažiť.

Lenže aj ľahké zranenie Fialkovej na pohode nepridalo. V druhom kole Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene sa túžila vrátiť tam, kde sa na súťažiach v uplynulej zime pravidelne umiestňovala. V najlepšej desiatke.

Na pódium chýbali štyri sekundy

V rýchlostných pretekoch zvládla streľbu bez jedinej chyby a pridala aj skvelý bežecký výkon. Bolo z toho štvrté miesto.

„Toto som potrebovala,“ tešila sa v cieli Fialková.

„Síce som nedosiahla na pódium, ale verím, že sa tam postupnými krokmi znova vrátim,“ vravela po pretekoch pre RTVS.

Štvrtá priečka je vzhľadom na poranené koleno nad očakávania. Na víťazku Dorotheu Wiererovú stratila 22 sekúnd. Na tretiu priečku Rusky Mironovovej jej chýbali štyri sekundy.

V cieli Fialková padla od únavy. Po čistej streľbe sa v závere snažila bežať naplno. Spokojná bola najmä so streľbou, na ktorej si dala záležať.

„Trvalo mi to trochu dlhšie, ale chcela som si to postrážiť. Nula sa mi na pretekoch nepodarí každý deň. Som šťastná,“ hovorila.

Poranený meniskus, ktorý ju obmedzoval v predchádzajúcom kole Svetového pohára v Östersunde, vraj počas pretekov vôbec nevnímala.

„Súťažný adrenalín robí divy. Koleno som neriešila. Na štart som išla s tým, že na to musím zabudnúť. A ak by ma aj bolelo, nesmiem to vnímať. A tak to aj bolo,“ dodala Fialková.

Vďaka výbornému výsledku v šprinte bude mať v nedeľňajších stíhacích pretekoch výbornú pozíciu a môže pridať ďalšie umiestnenie v top 10.

„V lete sme dreli. Odviedli sme dobrú prácu a toto je výsledok kvalitnej prípravy. Verím, že tento výsledok Paulínu povzbudí,“ hovorila pre RTVS trénerka Anna Murínová.

Ivona do stíhačky, Machyniaková nie

Ivona Fialková s dvoma trestnými kolami dobehla na 31. priečke a tiež sa kvalifikovala do stíhačky.

„Bežecky som sa snažila ísť nie na sto ale na sto desať percent. Som rada, že som v streľbe urobila len dve chyby. Pri streľbe mi malý kúsok k spokojnosti chýbal,“ hodnotila výkon pre RTVS mladšia zo sestier Fialkových.

Tretia slovenská biatlonistka 22-ročná Veronika Machyniaková zvládla streľbu. Trafila všetky terče. V behu však za súperkami nestíha.

Dobehla s vyše dva a polminútovou stratou až na 79. mieste. Na postup do stíhacích pretekov jej chýbalo 26 sekúnd.

„Streľba mi ide, len keby to platilo aj o behu. Veľmi ma boleli nohy snažila som sa len dôjsť do cieľa. Bolo to veľké trápenie. Behám určite lepšie ako v uplynulej sezóne. Musím na tom viac popracovať,“ komentovala Machyniaková.

Slovensky opäť bez štafety

Pozíciu líderky Svetového pohára potvrdila Talianka Dorothea Wiererová, keď v tejto sezóne vybojovala už druhé víťazstvo. Paulína Fialková je v hodnotení Svetového pohára na 43. priečke.

V štafetách sa v sobotou Slovenky opäť nepredstavia, pretože pre chorobu chýba Terézia Poliaková.

Pre Slovensko to môže znamenať vážny problém v budúcnosti, pretože pri neúčasti v štafete výrazne klesajú v rebríčku národov. V nasledujúcich rokoch, tak môže mať Slovensko menej miesteniek vo Svetovom pohári. V tejto sezóne ich má štyri.

V nedeľu budú sestry Fialkové súťažiť v stíhacích pretekoch (12.00).

Muži majú stíhacie preteky v sobotu o 14.55. V štafetách budú súťažiť muži v nedeľu (14.15).