Skončili sa im zmluvy. AS Trenčín opúšťajú dôležití hráči

Hráči sa s klubom nedohodli na pokračovaní.

13. dec 2019 o 15:16 SITA

Peter Kleščík pri rozlúčke s AS Trenčín.(Zdroj: Archív klubu)

BRATISLAVA. Pôsobenie v slovenskom fortunaligovom futbalovom klube AS Trenčín ukončili Peter Kleščík a Lukáš Skovajsa.

Ako informuje vedenie tímu, obom sa skončili zmluvy a s AS sa nedohodli na pokračovaní spolupráce.

Kleščík sa počas šestnástich rokov od príchodu do akadémie AS stal najvyťaženejším hráčom v histórii klubu.

Na svojom konte má 343 štartov v prvej a druhej lige, z toho 270 v najvyššej súťaži s ôsmimi gólmi. Skovajsa strelil štyri ligové góly a má 118 ligových štartov.

"Obaja sú a budú zapísaní veľkými písmenami v histórií nášho klubu. Počas svojej kariéry patrili vždy medzi najvyťaženejších hráčov. Prišiel čas, kedy ideme každý svojou cestou.

Určite však zostanú veľkými príkladmi pre všetkých odchovancov našej akadémie. Som presvedčený, že Kleščo ešte nájde klub, ktorému bude mať, čo odovzdať.

V prípade Lukáša Skovajsu sme chceli v spolupráci pokračovať. Rozhodol sa však inak a my to rešpektujeme. V tomto klube budú mať do budúcna dvere vždy dokorán otvorené.

V prípade Petra Kleščíka možno predbehnem, ale už dnes má pripravené miesto v Sieni slávy trenčianskeho futbalu,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček pre oficiálny klubový web.