Favorit van Gerwen pred MS: Chcem zničiť každého, kto sa mi postaví do cesty

Turnaja sa zúčastní celkovo 96 hráčov, víťaz získa 500-tisíc libier.

13. dec 2019 o 22:39 SITA

BRATISLAVA. Šípky sú športom, ktorý sa teší čoraz väčšej priazni fanúšikov po celom svete.

Tradičným vrcholom sezóny sú majstrovstvá sveta (13. decembra - 1. januára), ktoré sa podobne ako v predošlých rokoch uskutočnia v londýnskom Alexandra Palace.

V pozícii obhajcu vlaňajšieho titulu nastúpi Holanďan Michael van Gerwen, no tento ročník bude aj v znamení rozlúčky legendy tohto športu a svetového šampióna z roku 2007 Raymonda van Barnevelda.

Van Gerwen prešiel menšou krízou

Van Gerwen sa niekoľkokrát vyjadril, že kariéru neukončí, pokiaľ nezíska päť titulov majstra sveta.

Súvisiaci článok Na život si zarábal ako obkladač. V šípkach je ako Messi vo futbale Čítajte

Zatiaľ ich má na konte tri po tom, čo 1. januára tohto roka zdolal vo finále Michaela Smitha 7:3. V tejto sezóne si prešiel menšou krízou, ale na vrchol roka je opäť veľmi dobre pripravený.

"V lete som prejavil slabosť, ale potom som sa odrazil k lepším výkonom. Keď hrám najlepšie, ako viem, ostatní hráči ma nemôžu zdolať. Potrebujem to však ukázať aj na pódiu a nerobiť žiadne chyby.

Chcem zničiť každého, kto sa mi postaví do cesty," ambiciózne vyhlasuje Michael van Gerwen, cituje ho oficiálny web organizácie PDC.

V tomto roku predvádza vynikajúce výkony aj bývalý ragbista Gerwyn Price. Vyhral novembrové Grand Slam of Darts a v nedávnom finále Player Championship Finals tesne podľahol práve van Gerwenovi.

Na výkony kontroverzného Walesa je zvedavý aj 16-násobný majster sveta Phil Taylor.

"Hrá vynikajúco, je sebavedomý a tiež fit. Je to dôležité, pretože, ak hráte vo finále trinásť setov a chcete zvíťaziť, potrebuje mať energiu," vyjadril sa Taylor.

Van Barneveld ukončí kariéru

Súvisiaci článok Van Gerwen piatykrát ovládol šípkarskú Premier League, je jeden triumf od rekordu Čítajte

Tradične je pred začiatkom majstrovstiev sveta široký okruh ašpirantov na titul. Dlhodobo k ním patril aj Raymond van Barneveld, pre ktorého bude tento turnaj posledným v úspešnej kariére. Ani on sa netají vysokými ambíciami.

"Bol by som šťastný, keby som trofej zdvihol nad hlavu, ale ak by mi niekto ponúkol aj účasť vo finále, zobral by som to," povedal 52-ročný Holanďan, ktorý je jedným z dvoch hráčov, ktorí na MS dvakrát zahrali perfektný leg na deväť šípok.

Turnaja sa zúčastní celkovo 96 hráčov vrátane dvoch žien - Fallon Sherrockovej a Mikuru Suzukiovej.

Finále sa tradične odohrá na Nový rok a víťaz si odnesie finančnú prémiu 500-tisíc libier.

Okrem spomenutého holandského dua van Gerwen a van Barneveld môže opäť zažiť pocit triumfu na svetovom šampionáte Škót Gary Anderson a dvojica Angličanov Adrian Lewis s Robom Crossom.