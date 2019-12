Coutinho sa podieľal na piatich góloch Bayernu. Potrebujeme takého hráča, tvrdí Lewandowski

Brazílčan sa dočkal hetriku po dlhých 19 mesiacoch.

15. dec 2019 o 10:39 SITA

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=379455100

BRATISLAVA. Brazílsky futbalista Philippe Coutinho odohral v sobotu jeden z najlepších zápasov doterajšej kariéry.

Hráč mníchovského Bayernu zaznamenal pri jednoznačnom víťazstve nad Brémami 6:1 hetrik a pri ďalších dvoch góloch svojho tímu si pripísal asistenciu.

Zaslúžene si tak od divákov v Allianz Arene vyslúžil potlesk v stoji a po zápase dostával komplimenty zo všetkých strán.

"Bola to veľká zábava pre každého, kto videl jeho predstavenie na trávniku. Bol vynikajúci. Tiež ma potešil spôsob, akým mužstvo oslavovalo svoje úsilie - bolo to zo srdca.

Všetci sme veľmi spokojní s výkonom, ktorý sme predviedli," vyjadril sa tréner nemeckého majstra Hans-Dieter Flick, cituje ho agentúra AFP. Bayern má za sebou úspešný týždeň, keďže v stredajšom dueli Ligy majstrov zdolal aj londýnsky Tottenham 3:1.

Coutinho strelil piaty, šiesty a siedmy gól v jubilejnom 20. súťažnom dueli za bavorský veľkoklub. V závere prvého dejstva ťažil z rýchlo rozohraného priameho kopu, v 63. min preloboval českého brankára Jiřího Pavlenku a o štvrťhodinu neskôr ho zaskočil výstavnou strelou z hranice pokutového územia.

Naposledy dosiahol hetrik v máji minulého roka pri prehre jeho kmeňového klubu FC Barcelona na pôde Levante 4:5.

"Vždy sa snažím hrať čo najlepšie. Niekedy sa to podarí, inokedy nie. Dôležité je, že sme získali tri body, pretože to je to, čo chceme," uviedol Coutinho pre klubový web. Radosť z výkonu brazílskeho spoluhráča mal aj autor dvoch gólov a najlepší strelec súťaže Robert Lewandowski.

"Bol to jeho zápas, hral veľmi dobre. Potrebujeme takého hráča. Som veľmi šťastný, že ukázal svoje kvality a potenciál, ktorý má," skonštatoval rodák z Varšavy.

Bayern Mníchov ukončil sériu dvoch ligových prehier a momentálne stráca na vedúce Lipsko šesť bodov. Jeho strata na prvú priečku však môže byť po 15. kole ešte o bod väčšia.

Stane sa tak v prípade, že Borussia Mönchengladbach so slovenským stredopoliarom Lászlom Bénesom úspešne zvládne nedeľňajšie stretnutie na pôde Wolfsburgu.