Fialková stále nemôže bojovať ako vlani. Napriek tomu útočila na pódium

15. dec 2019 o 13:16 Marián Szűcs

HOCHFILZEN, BRATISLAVA. Slovenská biatlonistka Paulína Fialková útočila na svoje prvé pódiové umiestnenie v tejto sezóne a bola k nemu veľmi blízko. Napokon však v stíhacích pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene skončila piata.

Fialková spravila na strelnici dve chyby – jednu v ležke a druhú v poslednej streľbe v stoji. Musela tak bežať dva trestné okruhy. Ak by spravila o jednu chybu menej, pódium by jej pravdepodobne neušlo.

„Nie som spokojná, jedna rana navyše a mohlo to byť pódium. Musím však byť rada za to, čo je. Boli to z mojej strany veľmi slušné preteky,“ hovorila Fialková pre RTVS.

Chýbal jej jeden výstrel

Na základe výsledkov piatkového šprintu vybiehala Slovenka v nedeľu do stíhacích pretekov zo štvrtej pozície so stratou necelých štyroch sekúnd na pódium.

“ Svet sa posúva nie každý rok, ale každý mesiac. Človek musí stále drieť. Ale som presvedčená, že to príde v správny čas. „ Paulína Fialková

A na trati začala výborne. Pri prvej streľbe v ľahu trafila všetky terče a bola vo vedúcej štvorčlennej skupinke s Nórkami Tirill Eckhoffovou a Ingrid Tandrevoldovou a Švédkou Hannou Öbergovou.

Na druhej ležke však Fialková netrafila jeden terč. Z vedúcej skupinky vypadla a klesla na siedmu priečku so stratou 27 sekúnd na líderku.

Prvú streľbu v stoji však Fialková zvládla bez chýb a posunula sa na tretiu priečku tesne za Tandrevoldovú. Bolo jasné, že ak trafí všetky terče aj na poslednej stojke, bude útočiť na pódium. Jeden výstrel však mieril mimo.

Fialková klesla na piate miesto, ktoré si napokon udržala až do cieľa. S prehľadom odrazila útok Francúzky Anais Bescondovej.

Koleno ju stále obmedzuje

Slovenskú biatlonistu stále limituje zranenie kolena, ktoré utrpela v tréningu počas predchádzajúceho kola Svetového pohára v Östersunde.

„Je to pre mňa ťažšie, stále cítim, že vlani som vedela na trati lepšie bojovať,“ priznala.

„Svet sa posúva nie každý rok, ale každý mesiac. Človek musí stále drieť. Ale som presvedčená, že to príde v správny čas,“ doplnila Fialková, ktorá sa v priebežnom hodnotení Svetového pohára posunula na štrnástu priečku.

Jej sestra Ivona Fialková zbabrala streľbu, netrafila až osem z celkovo dvadsiatich terčov a skončila až na 56. mieste. Preteky napokon vyhrala Eckhoffová.

Svetový pohár sa teraz presúva do francúzskeho Le Grand Bornand. Ženy čakajú od piatka do nedele troje preteky za tri dni – postupne šprint, stíhačka a preteky s hromadným štartom.