Pačinda pomohol Kielcam k cennému víťazstvu

Korona má v doterajšom priebehu sezóny problémy s koncovkou.

16. dec 2019 o 11:55 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Erik Pačinda bol ústrednou postavou nedeľňajšieho zápasu 19. kola poľskej najvyššej súťaže Ekstraklasy.

Tridsaťročný ofenzívny univerzál strelil jediný gól zápasu, v ktorom jeho Korona Kielce zdolala na vlastnom trávniku Cracoviu Krakov najtesnejším rozdielom 1:0.

Košický rodák si pripísal tretí presný zásah v aktuálnom ročníku a spolu s Bosniakom Adnanom Kovačevičom je najlepším strelcom mužstva.

Korona si vďaka triumfu poistila štrnáste miesto v tabuľke a zvýšila svoj náskok pred poslednými dvoma tímami ligy na štyri body.

V devätnástom stretnutí ligovej sezóny zaknihovala iba piate víťazstvo, navyše proti štvrtému tímu Ekstraklasy.

Pre Kielce bol trojbodový zisk o to cennejší, že až dvaja hráči domáceho mužstva dostali červenú kartu. Už v 40. minúte zišiel z ihriska Uruguajčan Rodrigo Zalazar a v 75. minúte ho nasledoval Jakub Zubrowski.

V závere stretnutia hlavný rozhodca vylúčil aj hosťujúceho Davida Jablonského.

Pačindov gólový moment prišiel tesne po vylúčení Zalazara v koncovke úvodného dejstva.

"Po strate prvého hráča sa nám hralo ťažko. Po strelenom góle sa to síce trochu zlepšilo, ale potom prišlo ďalšie vylúčenie a bolo náročné udržať tesný náskok až do záverečného hvizdu. Hrali sme bez klasického útočníka, v ofenzíve sme preto menili viacero herných variantov. Pri gólovej akcii nám to dobre vyšlo," zhodnotil pre klubový web Pačinda, ktorý sa už prepracoval na pozíciu streleckého lídra tímu.

Korona má v doterajšom priebehu sezóny problémy s koncovkou. V 19 stretnutiach dosiahla iba 11 gólov, čo je najmenej spomedzi všetkých účastníkov Ekstraklasy. Z toho tri presné zásahy putovali na konto ostrieľaného Slováka.

"Bol to môj tretí gól, ale určite by som ich chcel mať viac. Každý z našich hráčov mal dostatok šancí na to, aby skóroval viackrát. Chceme dávať viac gólov, ale je to predovšetkým o našich hlavách. Verím, že v nasledujúcich dueloch to bude lepšie," dodal hráč so skúsenosťami z reprezentácie.