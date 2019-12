Dostali sme sa do bodu, keď to nefungovalo, hovoria o zaradení Kovaľčuka na waiver listinu

Nebol stabilnou súčasťou zostavy.

17. dec 2019 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. Spojenie Iľja Kovaľčuk a Los Angeles Kings neprinieslo želaný efekt ani pre jednu zo strán.

Ruský útočník sa po návrate z Kontinentálnej hokejovej ligy do zámoria nedokázal zaradiť späť medzi hviezdy súťaže a kalifornský klub klesol na absolútne dno tabuľky Západnej konferencie.

Vedenie Kings sa preto v pondelok rozhodlo zaradiť rodáka z Tveru na listinu nechránených voľných hráčov s cieľom ukončenia spolupráce.



Tridsaťšesťročný Kovaľčuk podpísal v lete 2018 s Kings zmluvu na tri sezóny v celkovej hodnote 18,75 miliónov amerických dolárov, ale nenaplnil ani polovicu kontraktu.

Za Los Angeles odohral dovedna 81 zápasov so ziskom 43 bodov (19+24), viackrát sa však dostal do štvrtého útoku a ušla sa mu aj pozícia zdravého náhradníka.



"Dostali sme sa do bodu, keď to nefungovalo. Preto sme sa rozhodli pre ukončenie zmluvy. Teraz má Iľja priestor, aby sa pozeral dopredu. Neviem, či by sme našli jeden konkrétny dôvod jeho konca v Los Angeles.

Problémom bolo najmä to, že nebol stabilnou súčasťou našej zostavy a my sme neustále hľadali nové možnosti," uviedol generálny manažér Kings Rob Blake, cituje ho portál NHL.com.



Niekdajší najlepší strelec NHL nenaplnil očakávania po návrate z KHL, kde strávil päť sezón v drese SKA Petrohrad a získal dvakrát Gagarinov pohár. Jeho budúcnosť v najlepšej lige sveta vo veku 36 rokov je preto otvorená.

"Rozprával som sa predstaviteľmi viacerých klubov a dostal som protichodné informácie. Niektoré tímy si myslia, že Iľja už nemá miesto v NHL. Ďalšie zase hovoria o tom, že stále môže byť prínosom, ale musí sa finančne uskromniť.

Kings sa ho snažili v priebehu mesiaca vymeniť, ale nepodarilo sa im to. Za situáciu s Kovaľčukom budú preto oprávnene čeliť kritike," napísal kanadský novinár Pierre LeBrun pre portál Athletic.com, odkazuje na to ruský web allhockey.ru.