Tatar rozhodol o víťazstve Montrealu. Boston s Chárom prehral s LA Kings

Tampa s Černákom doma zdolala Ottawu.

18. dec 2019 o 6:17 (aktualizované 18. dec 2019 o 6:57) TASR

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil víťazný gól Montrealu Canadiens v zápase zámorskej NHL na ľade Vancouveru, ktorý hostia vyhrali 3:1.

Tatar sa presadil v presilovke na začiatku tretej tretiny, keď si pekným blafákom poradil so švédskym brankárom Jacobom Markströmom. Pre slovenského útočníka to bol trinásty gól v sezóne. Do štatistík si zapísal aj 4 trestné minúty.

Hokejisti Bostonu Bruins prehrali na domácom ľade s Los Angeles Kings 3:4 po predĺžení. Rozhodol o tom v extračase slovinský kapitán hostí Anže Kopitar.

V domácom drese odohral vyše 21 minút slovenský obranca Zdeno Chára, jeho krajan a spoluhráč Jaroslav Halák nechytal.

Darilo sa Columbusu, ktorý aj so slovenským útočníkom Markom Daňom vyhral v Detroite 5:3.

Daňo odohral vyše 7 minút, nebodoval a zaknihoval jeden mínusový bod. Tampa Bay zvíťazila doma nad Ottawou 4:3 po predĺžení, v jej drese odohral takmer 20 minút obranca Erik Černák, ktorý si zapísal dve mínusky.

NHL 2019/2020 - základná časť - 18. december:

Boston - Los Angeles 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 20. Heinen (Marchand, Pastrňák), 31. Bergeron (Krug), 42. Carlo – 3. Lizotte (J. Carter, Toffoli), 23. A. Kempe (Lizotte, MacDermid), 58. Roy (Prochorkin), 64. Kopitar (Doughty)

/Obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 21 a pol minúty, zablokoval jednu strelu, uštedril jeden bodyček a vyslal jednu strelu na bránu súpera. Brankár Jaroslav Halák (Boston) do zápasu nezasiahol./

NY Islanders - Nashville 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Góly: 23. B. Nelson, 25. Brassard (Beauvillier, Pulock), 29. Cizikas (Mayfield) – 5. C. Smith (Bonino), 29. F. Forsberg (Ekholm, C. Smith), 31. C. Smith (Turris, Irwin), 39. Bonino (Ekholm), 40. Grimaldi (F. Forsberg), 49. Järnkrok (Johansen, Trenin), 52. Josi (Ellis, Järnkrok), 55. Johansen (Ellis, Josi)

Philadelphia - Anaheim 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Góly: 21. Giroux (Konecny, Couturier), 25. D. Kaše (Sanheim, Frost), 45. Voráček, 60. Couturier (Provorov, Giroux) – 37. Rakell (Silfverberg, H. Lindholm)

Tampa Bay - Ottawa 4:3 pp (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 8. Kučerov, 18. Paquette (Gourde, Maroon), 24. B. Point (Stamkos), 65. Cirelli (B. Point) – 12. Borowiecki (Tierney, Namestnikov), 25. Co. Brown (Brännström, Tierney), 36. Duclair

/Obranca Erik Černák (Tampa) odohral takmer 20 minút, zablokoval dve strely, uštedril jeden bodyček, vyslal päť striel na bránu súpera a pripísal si dva mínusové body./

Toronto - Buffalo 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Góly: 3. F. Gauthier, 25. Matthews (Rielly, Marner), 38. Matthews (W. Nylander, Barrie), 45. Timashov (Barrie, F. Gauthier), 58. Michejev – 42. Dahlin (Eichel, Olofsson), 47. Eichel (Olofsson, S. Reinhart), 55. Okposo (Sheary, Dahlin)

/Obranca Martin Marinčin (Toronto) do zápasu nezasiahol./

Detroit - Columbus 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Góly: 6. Erne (Nielsen, Perlini), 18. Erne (Glendening, Bowey), 22. Bertuzzi (Hronek, Mantha) – 12. Atkinson (Dubois, S. Jones), 13. Bjorkstrand (Nyquist, Jenner), 27. Stenlund (Atkinson, S. Jones), 42. Dubois (Texier), 60. Nyquist (Bjorkstrand)

/Útočník Marko Daňo (Columbus) odohral 7 minút, uštedril dva bodyčeky, vyslal jednu strelu na bránu súpera, odsedel si jeden dvojminútový trest a pripísal si jeden mínusový bod./

Winnipeg -Carolina 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Góly: 20. Roslovic (Ehlers, Wheeler), 33. Laine (Beaulieu), 53. Scheifele (Wheeler, Pionk) – 19. Wallmark (Niederreiter, Dzingel), 29. Aho (T. Teräväinen, Slavin), 34. Svečnikov, 37. Aho (Niederreiter, D. Hamilton), 39. J. Staal (Aho, D. Hamilton), 44. J. Staal (D. Hamilton, Foegele)

Calgary - Pittsburgh 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 17. J. Gaudreau (Rieder, Backlund) – 33. Marino (M. Pettersson, Kahun), 34. Rust (Letang, Malkin), 59. Malkin (Rust, Marino), 59. Letang

Vancouver - Montreal 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 19. Gaudette (T. Myers, Leivo) – 29. Cousins (Domi, Armia), 42. Tatar (Danault, Gallagher), 44. S. Weber (Armia, Domi)

/Útočník Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14 minút, strelil jeden gól a okrem toho vyslal na bránu súpera jednu strelu./

Las Vegas - Minnesota 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 32. Stephenson (Mark Stone, Pacioretty), 40. Theodore (Mark Stone), 47. Nosek (Carrier) – 20. Zuccarello (E. Staal, Dumba), 59. Parise (Fiala, Suter)

San Jose - Arizona 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 18. Hertl (E. Karlsson), 34. Hertl (Burns) – 5. Söderberg (Keller, Schmaltz), 30. Stepan (Crouse, Hinostroza), 58. Ekman-Larsson (Hall)