Shiffrinová predviedla najhorší výsledok za dva roky: Teraz mi to trhá mi to srdce, ale nie je to koniec sveta

Američanka obsadila v Courcheveli 17. miesto.

18. dec 2019 o 8:48 SITA

BRATISLAVA. Najlepšia zjazdárka súčasnosti Mikaela Shiffrinová vynechala nedeľňajší paralelný slalom v St. Moritzi, pretože sa chcela plne koncentrovať na pokračovanie Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli.

Utorňajší obrovský slalom jej však absolútne nevyšiel a obsadila na jej možnosti slabučké 17. miesto. Kým výpočet jej úspechov takmer nemá konca, horších umiestnení v jej podaní možno nájsť podstatne menej.

Nebolo jej do reči

Pokiaľ Mikaela Shiffrinová dokončila preteky vo Svetovom pohári, na olympijských hrách alebo svetových šampionátoch, tak dosiahla iba sedem horších výsledkov než spomenuté 17. miesto z Courchevelu.

V decembri 2017 v St. Moritzi skončila v disciplíne Super G na 20. priečke a odvtedy vždy keď preťala cieľ, tak skončila v elitnej desiatke. V obrovskom slalome predtým naposledy zaznamenala menej vydarený výsledok 7. marca 2014 vo švédskom Aare.

Na konto si pripísala až 24. najlepší čas, no vtedy nemala ani 18 rokov.

"Chcela by som povedať viac o mojom dni, ale moje myšlienky ma natoľko trápia, že ani nemôžem začať. Do kamery sa to ani nehodí," vravela Mikaela Shiffrinová po pretekoch podľa portálu U.S. Ski & Snowboard a ďalej pokračovala:

"Je zrejmé, že som sklamaná a nemám absolútne žiadne výhovorky. Organizátori pripravili úžasnú trať, aj podmienky boli skvelé. Bola zábava jazdiť na tak dobre pripravenom svahu. Nemôžem viniť nikoho iného, len sama seba.

Pozriem si video s mojimi jazdami a poučím sa. Je to skúsenosť a zároveň potvrdenie, že sa stále mám čo učiť. Teraz mi to síce trhá srdce, ale nie je to koniec sveta. Treba ísť ďalej a presunúť sa na ďalšie preteky."

Vyzdvihla súperky

Fenomenálna Američanka nezabudla ani na poďakovanie všetkým fanúšikom, ktorých sklamala 17. miestom. "Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ma neúnavne podporovali bez ohľadu na to, čo sa stalo.

Nezaslúžim si to, ale som za to neuveriteľne vďačná," vyjadrila sa víťazka 62 pretekov Svetového pohára na sociálnych sieťach.

Shiffrinová tiež vyzdvihla výkony súperiek. "Veľa dievčat si zaslúži gratuláciu, osobitne Federica Brignoneová za jej prvé víťazstvo v sezóne. Takisto Mina Fürst Holtmannová a Wendy Holdenerová za ich prvé pódium v obrovskom slalome," napísala obhajkyňa štyroch glóbusov z uplynulej sezóny SP.

Napriek utorňajšiemu zlyhaniu je rodáčka z Vailu naďalej líderkou Svetového pohára a pred druhou Brignoneovou má náskok 165 bodov.