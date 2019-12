Tóth berie olympiádu v Tokiu ako rozlúčku s kariérou

Chodec slávi Vianoce až trikrát.

18. dec 2019 o 17:17 SITA

ŠAMORÍN. Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth si nevie predstaviť Vianoce bez tradícií.

Počas sviatočného obdobia sa ich snaží dodržiavať a odovzdávať svojim dvom ratolestiam.

Troje Vianoce

Ako priznal, vianočné sviatky má rád aj z gurmánskeho pohľadu, no keďže má ako športovec špecifický jedálniček, v domácnosti vykonáva funkciu hlavného ochutnávača.

“ Nikdy nehovor nikdy, ale je to takmer isté, že tam by to mali byť posledné preteky mojej kariéry, prinajmenšom posledné vrcholné podujatie. „ Matej Tóth

"Vianoce sú u nás odjakživa tradičné a odkedy máme deti, tak obzvlášť. Slávime ich dokonca trikrát. Prvé máme doma v Banskej Bystrici v kruhu našej rodinky - s manželkou a deťmi. Na druhý deň cestujeme k svokrovcom do Plášťoviec a na ďalší deň sme u mojich rodičov v Nitre. Takto si to užijeme trikrát. Vždy sa na to teším, lebo je to úžasný pocit a ja mám Vianoce veľmi rád," uviedol 36-ročný rodák z Nitry.

Na Vianociach má rád aj jedlá od výmyslu sveta, no status aktívneho športovca mu nedovoľuje ich prílišné konzumovanie.

"Môj stravovací režim je taký špecifický, že veľa z tých dobrôt si nemôžem dopriať. Skôr ich iba koštujem a radšej sa snažím stravovať zdravšie," doplnil.

Nevydarená sezóna

Končiaci sa kalendárny rok zo športovej stránky nepovažuje za úspešný, ale v tohtoročnom počínaní vidí aj pozitíva.

"Myslím si, že tento rok si asi nezapíšem do slávnych dejín. Čo sa týka pretekov, nevyšlo mi absolútne nič. Také svetielko nádeje je však príprava pred MS v Dauhe, ktorá mi vyšla výborne a ukázala mi, že ešte nie som súci do starého železa a dokážem sa pripraviť na vrcholné preteky na najvyššej úrovni," poznamenal svetový šampión z Pekingu 2015.

Zvyšky síl na posledné veľké preteky

Napriek všetkému verí, že budúci rok bude úspešnejší a poteší slovenskú verejnosť dobrými výsledkami.

Prezradil, že najväčšou motiváciou, prečo ešte športuje, sú olympijské hry v japonskom Tokiu.

"Budem sa snažiť nazbierať posledné zvyšky síl a absolvovať aj kvalitnú zimnú prípravu a potom aj tú samotnú finálnu pred olympiádou. Najdôležitejšie bude zostať zdravý," podotkol.

Ak sa predstaví "pod piatimi kruhmi", Tokio bude preňho predstavovať súťažný koniec.

"Nikdy nehovor nikdy, ale je to takmer isté, že tam by to mali byť posledné preteky mojej kariéry, prinajmenšom posledné vrcholné podujatie. Či ešte potom budú nejaké preteky alebo rozlúčka sa zatiaľ nedá povedať, ale tak je to naplánované a aj v hlave to už mám takto nastavené, že by to mal byť koniec mojej kariéry," zakončil Matej Tóth.