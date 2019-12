Solskjaer má údajne pripravených 90 miliónov za nórsky stroj na góly

18. dec 2019 o 19:35 SITA

BRATISLAVA. Prestupová sága okolo nórskeho futbalového útočníka Erlinga Haalanda má svoje ďalšie pokračovanie.

Nemecké médiá tvrdia, že budúci zamestnávateľ 19-ročného kanoniera Red Bullu Salzburg bude práve z tejto krajiny, najskôr z okruhu tímov RB Lipsko a Borussia Dortmund.

Najdrahší prestup v dejinách Rakúska

Angličania však kontrujú, že ponuka Manchestru United prebije všetky ostatné a za druhého najlepšieho strelca skupinovej časti Ligy majstrov tím z Old Traffordu "vysolí" 90 miliónov eur.

Ak by sa tak stalo, bol by to najdrahší prestup v dejinách rakúskeho klubového futbalu.

Podľa denníka The Sun prichádza do úvahy možnosť, že ManUtd kúpia Haalanda už v zimnom prestupovom termíne, ale v jarnej časti aktuálneho súťažného ročníka ho ešte nechajú v Salzburgu za to, že uprednostnil ich ponuku.

"Ak Angličania naozaj investujú 76 miliónov libier do kúpy Haalanda, nórsky mladík sa stretne v jednom tíme s trénerom Olem-Gunnarom Solskjaerom, ktorý ho predtým viedol v nórskom Molde. Ak by dal Haaland prednosť Lipsku, prestupová suma by sa pohybovala iba na úrovni 24 miliónov eur," tvrdí rakúsky portál laola1.at odvolávajúc sa na The Sun.

Osem gólov v šiestich zápasoch Ligy majstrov

Haaland nastrieľal v drese RB Salzburg osem gólov v šiestich zápasoch skupinovej fázy Ligy majstrov a medzi kanoniermi skončil druhý za 10-gólovým Poliakom Robertom Lewandowským z Bayernu Mníchov.

Žiadny futbalista v tínedžerskom veku nestrelil toľko gólov v Lige majstrov ako práve Haaland.

V tomto špeciálnom rebríčku úspešnosti preskočil Francúza Kyliana Mbappého a Španiela Raúla Gonzáleza, obaja sa pred 20. narodeninami prezentovali šiestimi presnými zásahmi v Lige majstrov.