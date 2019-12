Košice zdolali Banskú Bystricu v šlágri, Slovan podľahol Miškovcu

V Tipsport lige sa odohralo aj východniarske derby s jednoznačným výsledkom.

18. dec 2019 o 20:48 (aktualizované 18. dec 2019 o 21:45) TASR, SITA

KOŠICE. Hokejisti Popradu zvíťazili v Tipsport Lige v ôsmom zápase za sebou. V stredajšom 31. kole rozstrieľali na domácom ľade Michalovce 8:2 a v tabuľke figurujú na štvrtej priečke s 50-bodovým ziskom.

Košice zdolali majstrovskú Banskú Bystricu 4:2 a premožiteľa nenašli v siedmom stretnutí za sebou, z toho raz sa tešili po samostatných nájazdoch.

Vedúci Slovan Bratislava prekvapujúco podľahol na vlastnom ľade maďarskému Miškovcu 2:3 gólom z poslednej minúty riadneho hracieho času a pred Košicami má už iba štvorbodový náskok. "Oceliari" odohrali o dva zápasy menej.

Na poslednom mieste je stále Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Nitre 1:2 a neuspel po tretí raz za sebou.

Košice rozhodli v závere

Hokejisti HC Košice zvíťazili v šlágri 31. kola slovenskej najvyššej súťaže Tipsport ligy, keď si v Steel aréne poradili s úradujúcim šampiónom z Banskej Bystrice 4:2.

"Oceliari" v polovici zápasu viedli po dvoch presilovkových gólov najlepšieho strelca ligy Marcela Haščáka, ktorý potrestal vylúčenia Ivana Ďatelinku a Tomáša Hrnku.

Ešte do druhej prestávky však odpovedal rovnako dvoma presnými zásahmi fínsky kanonier Joona Jääskeläinen.

Rozhodujúci moment prišiel napokon v 57 min., keď napol sieť český útočník Dávid Květoň a potešil 5822 divákov na košických tribúnach.

V závere po prihrávke štvorbodového Haščáka ešte pridal gólovú poistku pridal Jakub Suja, ktorý spečatil siedme víťazstvo Košíc v sérii.

Prehra Slovana s Miškovcom

Líder tabuľky nečakane zaváhal v domácom prostredí s maďarským DVTK Jegesmedvék Miškovec.

Maďarský tím zvíťazil v treťom stretnutí v sérii, Slovan prehral v druhom zápase z uplynulých troch.

Slovan Bratislava síce v dueli dvakrát viedol po góloch Tomáša Ziga s Jindřichom Abdulom, ale Davis Vandane s Tamásom Reszeghom dokázali v oboch prípadoch vyrovnať. V závere sa zdalo, že stretnutie dospeje do predĺženia, ale nestalo sa tak.

Tridsaťosem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času putoval na trestnú lavicu obranca Martin Štajnoch a o desať sekúnd neskôr zabezpečil hosťom tri body Francis Beauviller.

"Belasí" majú pred druhými Košicami štvorbodový náskok, ale východniari odohrali o dva zápasy menej.

Poprad strelil Michalovciam osem gólov

Oveľa jasnejší priebeh malo východniarske derby medzi Popradom a Michalovcami s výsledkom 8:2.

Úvodná tretina sa pod Tatrami skončila nerozhodne po góloch Mateja Paločka a Christopha Lalancetta, ale druhé dejstvo patrilo "kamzíkom".

V ich drese sa postupne presadili Samuel Takáč, Jörgen Karterud a dvakrát Lukáš Handlovský.

Podobný obraz hry pokračoval aj v záverečnej tretine. Do čierneho namieril Patrik Svitana, druhý gól v zápase pridal Takáč a Handlovský skompletizoval hetrik. Za hostí iba kozmeticky korigoval Jakub Linet.

Zvolen prehral v Budapešti

Na góly bohatú prvú tretinu síce začali lepšie hostia zo Zvolena, ktorý otvorili skóre v 3. minúte presným zásahom obrancu Slavomíra Tomka, o necelé tri minúty však v presilovej hre odpovedal pravý krídelník elitného útoku domácich Chris Bodó a jeho spoluhráči István Terbócs a Krisztián Nagy v ďalšom priebehu strelami spomedzi kruhov dostali MAC do dvojgólového vedenia.

Na tretí gól síce vzápätí odpovedal Rastislav Špirko, Barnabás Majoross však vrátil domácim do prvej prestávky dvojgólové vedenie.

Do druhého dejstva vstúpili aktívnejšie Stredoslováci, svoju aktivitu však nedokázali gólovo pretaviť. Hra v rýchlom tempe i s častou streľbou nepriniesla zmenu skóre ani na domácej strane.

Gól nepadol ani po viacerých dobrých príležitostiach na oboch stranách v poslednej tretine, šesť minút pred koncom však zvolenského brankára druhým gólom v zápase prekonal Chris Bodó.

Budapeštiansky celok tak zaznamenal prvú výhru nad Zvolenom v aktuálnom ročníku najvyššej hokejovej ligy. V predchádzajúcich dvoch zápasoch triumfoval Zvolen (5:1, resp. 4:3).

Nitra tesne zdolala Liptovský Mikuláš

Zápas začal svižnou tretinou, avšak obe mužstvá produkovali množstvo nepresností.

Lepším tímom boli domáci, ktorí si vypracovali dve šance, no brankár Romančík puk za seba nepustil. Najskôr v 3. minúte v ideálnej pozícii zaváhal Hrušík. V 13. minúte strieľal spoza hráča Buček.

Prvá desaťminútovka prostrednej tretiny zastihla v lepšej forme Liptákov. Nitrania boli statickí a hostia to dokázali využiť. V presilovej hre skóroval od modrej čiary Kramár.

"Corgoni" sa prebudili až v druhej polovici tretiny. V 33. minúte tečoval Čaládi strelu Kubku a bolo vyrovnané. Domáci išli do vedenia v 38. minúte po presnom zakončení Tábiho.

Tretina mohla skončiť aj dvojgólovým rozdielom, ale Morrisonova prudká strela presvišťala popri Romančíkovej bráne.

Na začiatku tretej tretiny mal veľkú šancu Rácz, no v bekhendovom zakončení netrafil poloprázdnu bránu. Ten istý hráč mohol upokojiť Nitru aj v 49. minúte, keď strieľal spomedzi kruhov, ale znovu neúspešne.

Domáci sa báli o výsledok až do záveru, v ktorom ešte Liptovský Mikuláš skúsil hru bez brankára. Hosťom sa už však vyrovnať nepodarilo.

Trenčín otočil duel v Nových Zámkoch

Ako prví v zápase predposledného tímu so štvrtým síce pohrozili strelou hostia, no súperovej obrane zavarila predovšetkým Hruškova formácia a následne aj Andrisík.

Domáci potom nevyužili presilovku ale stále boli hladní po góle. Strelou z prvej neuspel Pospíšil a ponúknutú príležitosť nevyužil ani Fereta. V 15. minúte mali Trenčania na dosah otvárací gól duelu ale Pavlasov betón zabránil Lapšanského snahe skórovať.

Do druhej tretiny vstúpili Trenčania aktívnejšie, čo sa zakrátko prejavilo aj na skóre. V 24. minúte poslal v pokľaku švihom puk do pravého horného roku Pavlasovej brány Valach a hostia viedli.

Novozámčania vzápätí odpovedali dobrou Hatalovou príležitosťou ale ten zblízka po ešte neuspel. O niekoľko sekúnd však vyrovnal Holovič. Veľkú šancu poslať Trenčín do vedenia mal počas presilovky Sojčík, ale Pavlas proti jeho pokusu zasiahol vyrážačkou.

V 37. minúte sa domáci ujali vedenia, keď Pospíšil z ľavého kruhu švihom zaskočil Tomeka v bráne Trenčína. Ku koncu tretiny hrali Novozámčania presilovku a podarilo sa im ju aj využiť.

Na modrej útočnej čiare si po prihrávke Ordzovenského prebral puk Stupka a svoj prienik zakončil gólovým švihom.

Aj tretie dejstvo odštartovali lepšie hráči Dukly a vďaka Sojčíkovmu zásahu znížili na rozdiel jediného gólu. V 45. minúte spravili domáci chybu v rozohrávke čo Trenčania, aj napriek niekoľkým streleckým príležitostiam, nepotrestali.

Na druhej strane domáci niekoľkokrát pohrozili počas presilovej hry ale skóre ostalo nezmenené. Rovnako to ostalo aj po Valachovom zakončení, ktorého krížnou prihrávkou vyzval Mikyska.

Hosťom nakoniec pomohol k vyrovnaniu domáci brankár Pavlas. V 53. minúte chcel vyhodiť puk z obranného pásma, poslal ho však len do jedného z Trenčanov, vďaka čomu sa Aldersonovi podarilo zrovnať skóre. V riadnom hracom čase tak duel skončil nerozhodne.

V predĺžení domáci Pospíšil opečiatkoval Tomekovu pravú tyč a neuspelo ani duo Holovič - Ordzovenský.

Na druhej strane sa Pavlas musel mať napozore pred Balánovými pokusmi. Vzruch priniesla aj Juríkova a Drtinova aktivita, rozhodli tak Trenčania. Starosta dostal dobrú prihrávky medzi kruhy a jeho strela prepadla Pavlasovi až do brány.

Tipsport liga 2019/2020 - základná časť - 31. kolo - streda:

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 18. Haščák (Majdan, Skokan), 22. Haščák (Skokan, Květoň), 57. Květoň (Skokan, Růžička), 60. Suja (Haščák, Skokan) - 33. Jääskeläinen (Southorn), 37. Jääskeläinen (Hrnka, Hohmann).

Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Koch 5 min. + DKZ za napadnutie, Belluš (obaja Koš.) a Brejčák (B. Bystr.) 10 min. za hrubosť, Nemčík 10 min. OT za hrubosť a DKZ za nešp. správanie, Southorn (všetci B. Bystr.) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5822 divákov.

HC Košice: Košarišťan - Čížek, Růžička, Slovák, Repe, Koch, Michalčin, Zeleňák - Majdan, Skokan, Haščák - Květoň, Suja, Klhůfek - Belluš, Bortňák, Rapáč - Milý, Faith, Jokeľ

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany (27. Gajan) - Ďatelinka, Mihálik, Cardwell, Southorn, Brejčák, Nemčík, Petrinec- Jääskeläinen, Bubela, Bartánus - Hohmann, Hrnka, Hickmott - Lamper, Gabor, Šille - Fafrák, Tamáši, Kabáč - Sojka

Hlasy:

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Bol to určite zaujímavý zápas pre divákov. V tretej tretine sme mali čo robiť, aby sme našli cestu k víťazstvu a vytvoriť si šancu na skórovanie. Víťazstvo nás veľmi teší, vážime si ho. Nemôžeme však najlepšej presilovke v lige dať toľko príležitostí."

Dan Ceman, tréner HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Všetky zápasy prvých piatich tímov ligy sú veľmi vyrovnané. Aj dnes sme mali šancu vyhrať. Hrali sme výborne najmä tretej tretine. Musíme viac kontrolovať naše emócie a nekontrolovať naše vylúčenia, pretože nás to oberá o koncentráciu na hru. Celkovo to však bol kvalitný zápas."

HC Slovan Bratislava - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Góly: 1. Zigo (Puliš), 35. Abdul (Sersen, Zigo) - 14. Vandane (Vas, Galanisz), 44. Reszegh (Beauviller, Vas), 60. Beauviller (Vas, Vandane)

Rozhodovali: Novák, D. Konc st. - D. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Matoušek (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4382 divákov

HC Slovan Bratislava: Habal - Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, M. Hudec - Puliš, Zigo, Abdul - Žitný, Viedenský, Matoušek - Kukumberg, Kytnár, Š. Petráš - Marek Sloboda, J. Urbánek, R. Bondra

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján - Vandane, Láda, Dudás, Göz, Vojtkó, Szirányi, D. Kiss - Reszegh, Vas, Beauviller - Rodman, St. Pierre, Beach - Miskolczi, Galanisz, Harrison - P. Kiss, Farkas, Lövei

MAC Budapešť - HKM Zvolen 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)

Góly: 6. Bodó (Orbán,Macaulay) 7. Terbócs, 12. Nagy (Terbócs, Pitt), 17. Majoross (Terbócs, Nagy), 55. Bodó (Langkow) - 3.Tomko (Štrauch, Tibenský), 13. Špirko (Betker, McPherson)

Rozhodovali: Fridrich, Müllner - Frimmel, Vyšný, vylúčení: 8:10, presilovky a oslabenia: 1:0, 390 divákov

MAC Újbuda: Bálisz - McNally, Poszgai, Macaulay, Garát, Carlisle,Fejes, Blake Orbán, Kreisz - Brance Orbán, Langkow, Bodó - Klempa, Stretch, Sofron - Nagy, Pitt, Terbócs - Pápa, Majoross, Szigeti

HKM Zvolen: Tomek - Corrin,Drgoň, Maier, Betker, Švarný, Meliško, Tomko - Mráz, Trotter, McPherson - Kelemen, Špirko, Thompson - Štrauch, Petráš, Tibenský - Marcinek, Halama, Chlepčok

HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Góly: 33. Čaládi (Kubka, Pupák), 38. Tábi - 23. Kramár (Kriška, Sukeľ).

Rozhodovali: Lokšík, Nagy (Maď.) - Gegáň, Soltész (Maď.), vylúčení: 2:5, navyše: Kerbashian (Nitra) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2134 divákov

Nitra: Hanuljak - Mezei, Morrison, S. Rácz, M. Versteeg, Pupák, Kubka, A. Sloboda, Korím - Buček, Kerbashian, Yellow Horn - Fominych, Kollár, Scheidl - Čaládi, Lušňák, Koyš - Tábi, Hvizdoš, Hrušík

Liptovský Mikuláš: Romančík - Kurali, Kramár, Droppa, Petran, Roman, Mezovský, J. Nemec, Smutný - Kriška, Piatka, J. Sukeľ - Rudolf Huna, Oško, Vybiral - L. Lunter, Róbert Huna, Richard Huna - M. Surový, Uhrík, Lištiak

Hlasy:

Marián Bažány, tréner Nitry: "Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Po prestávke sa ťažšie dostáva do zápasového tempa. Prvú tretinu sme vyhrali na strely 11:3. Bolo to však nevýrazné a netlačili sme sa do brány. Paradoxne v druhej tretine nám pomohol inkasovaný gól. Po ňom sme sa uvoľnili a vypracovali si nejaké šance. Hostí podržal brankár Romančík. Mladý Lukáš Tábi rozhodol zápas jednoduchou strelou. Máme dlhodobý problém so strieľaním gólov. Tábi to ukázal hráčom, ktorí by mali byť od neho lepší. Je to jednoduché, keď sa mi nedarí, musím všetko zjednodušiť. My stále hľadáme nejaké krížne prihrávky. Pokiaľ si najmä naši útočníci neuvedomia, že je to o jednoduchosti, tak budú frustrovaní. Hrozne ma hnevá, že si o tom hovoríme a trénujeme to. Príde zápas a akoby sme sa o tom ani nikdy nebavili. Nikdy nie je zlé víťazstvo, ale máme veľa priestoru na zlepšenie. Budem musieť niečo urobiť s presilovkami. Trénujeme ich, mali sme 45 minútové tréningy zamerané na presilovky. Príde zápas a každý chce robiť niečo iné. Buď budú hráči na presilovke dodržiavať to, čo sa trénuje, alebo budeme hľadať hráčov, ktorí to budú chcieť robiť."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Chceli sme nejaký bod z Nitry priviesť. Po prestávke je väčšinou hokej rozháraný. To sa aj potvrdilo v úvode zápasu. Išli sme do vedenia pekným gólom v presilovke. V druhej tretine využila Nitra naše zaváhanie na sto percent, pretože sme prehrali buly v obrannom pásme a Nitre tam padol teč. Druhý gól sme urobili chybu v obrannom pásme, keď sme nevyhodili puk. Nasledovala strela spoza hráča a Nitra išla do vedenia. My sme chceli v poslednej tretine urobiť všetko pre to, aby sme získali vytúžený bod. Pritlačili sme Nitru, boli sme aktívni v útočnom pásme. Opäť sa však prejavila nemohúcnosť našich útočníkov. Útočníci nedávajú góly a aj jediný gól, ktorý sme dali strelil obranca. V závere nás pribrzdili naše vylúčenia a darovali Nitre štyri minúty."

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 8:2 (1:1, 4:0, 3:1)

Góly: 16. Matej Paločko, 28. S. Takáč (P. Svitana, Ťavoda), 28. Karterud, 30. Handlovský (Preisinger, Vandas), 40. Handlovský (Preisinger), 41. P. Svitana (Zagrapan, D. Brejčák), 46. Takáč (Erving), 59. Handlovský - 9. Lalancette (Mašlonka, Dalhuisen), 48. Linet (Vorobiev, Hvila)

Rozhodovali: Kalina, Adamec - Krajčík, J. Konc ml., vylúčení: 5:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1491 divákov

Poprad: Vošvrda - Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Magovac, Ťavoda, Božoň - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan, Svitana - Jacobs, Paukovček, Karterud - Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik - Králik

Michalovce: Trenčan (30. Surák) - Dalhuisen, Ventelä, Vorobjev, Mesikämmen, Hančák, Kolba, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Mašlonka - Hričina, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila - Borov

Hlasy:

Peter Mikula, tréner Popradu: "Keď som v utorok pozeral zápas Michaloviec so Slovanom, tak som tušil, že budú veľmi nepríjemní. To sa potvrdilo v prvej tretine. Od druhej tretiny sme dali zlepené góly a hostia nám k nim dopomohli. Prestali hrať a neboli nebezpeční. Hráčom sa musím poďakovať za druhú a tretiu tretinu."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "K zápasu len krátko. Ušili sme si z hanby kabát. Čo sme od druhej tretiny predviedli, je veľká hanba. Výsledok hovorí jasnou rečou o nás, nie o Poprade. Súper nás za všetko vytrestal. Hrali sme proti sebe, nie proti Popradu. Niektorí hráči sa asi cítia veľmi komfortne v Michalovciach. Beriem to na seba, môj pohár trpezlivosti pretiekol. Už toho bolo dosť, to nie je prvý zápas. Nedá sa to tolerovať. Sú príliš spokojní a zabudli na to, že netreba iba brať, ale aj niečo odovzdať. Domácemu trénerovi k výsledku gratulujem, diváci si to užijú."

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 3:4 pp (0:0, 3:1, 0:2 - 0:1)

Góly: 25. Holovič (Pospíšil), 37. Pospíšil (Andrisík, Stupka), 39. Stupka (Ordzovenský) - 24. Valach (Balán, Lapšanský), 43. Sojčík (Štach), 53. Alderson, 65. Starosta (Alderson). Rozhodovali: Valach, Rencz (Maď.) - Durmis, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1145 divákov

Nové Zámky: Pavlas - Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Hain, Mikuš, Pavúk - Pospíšil, Fábry, Stupka - Bajtek, Holovič, Jurík - Števuliak, Hruška, Rogoň - Andrisík, Jurák

Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Dúžek, Hudík, Maniaček - Valach, Mikyska, Alderson - Hecl, Sádecký, Bartovič - Lapšanský, Balán Sojčík - Ferényi, Švec, Chromiak

Hlasy:

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Dve tretiny sme hrali celkom dobre. Po našom vedení sme dvomi chybami dovolili súperovi, aby vyrovnal. Nepoviem nič nové, keď poviem, že viackrát sme odohrali slušné zápasy, ktoré sa nám však nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca. Verím, že čím skôr to príde, potrebujeme to a na hráčoch vidieť aj snahu. Chyby, ktoré robíme, súperi väčšinou potrestajú."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "V prvom rade treba povedať, že bolo cítiť, že išlo o zápas po reprezentačnej prestávke. Nové Zámky som už dávno nevidel hrať tak solídne a tak agresívne, čo sa týka pohybu a forčekingu. Mali sme s tým veľké problémy, k strelám sme sa dostávali len málo. V druhej tretine sme išli do vedenia, fungovali nám oslabovkové formácie. Po našich hlúpych chybách sme to stratili a prehrávali sme o dva góly. V tretej tretine sme si povedali, že náš výkon musí byť diametrálne odlišný. Na ľade sa to aj ukázalo, dali sme veľmi dôležitý gól na 2:3, po chybe domáceho brankára sa nám podarilo aj vyrovnať. Následne tam boli šance na jednej aj druhej strane a nám sa to podarilo až v predĺžení."