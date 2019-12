Philadelphia zaznamenala prvú domácu prehru v sezóne

Dallas bez Dončiča podľahol Bostonu.

PHILADELPHIA. Basketbalisti Miami Heat uštedrili Philadelphii prvú domácu prehru v tejto sezóne NBA. Na palubovke 76ers zvíťazili v noci na štvrtok 108:104.

Nováčik Kendrick Nunn prispel k triumfu 26 bodmi, Bam Adebayo pridal 23 bodov. Sixers nepomohlo ani 22 bodov a 19 doskokov Joela Embiida či 20 bodov Tobiasa Harrisa. Víťazná séria Philadelphie na domácej pôde sa zastavila na čísle 14.

Hráči z Floridy dokázali na súpera nájsť recept v podobe zónovej obrany. Použili ju pri 39 útokoch súpera, viac ako akýkoľvek iný tím v tejto sezóne.

"Receptom na zónu je prihrávať si a premieňať strely. Ja si nepamätám, že by som v prvom polčase dostal nejakú loptu," povedal najlepší strelec Philadelphie podľa ESPN. "Vedeli sme, že tak budú hrať, pripravovali sme sa na to. Lenže nedokázali sme proti tomu nič urobiť. Nerobili sme to, čo sme si povedali," dodal Embiid.

Dallas skončil bodovo pod priemerom

Dallasu chýbal v druhom stretnutí za sebou jeho líder Luka Dončič a nestačil doma na Boston 103:109. Hostia tiež nehrali kompletní, Marcusovi Smartovi diagnostikovali infekciu v oku, Gordon Hayward má opäť problémy s nohou.

Domáci sa s neúčasťou najväčšej hviezdy vyrovnali horšie. V tretej štvrtine dali iba 18 bodov, najmenej v sezóne a celkovo skončili 15 bodov pod svojím sezónnym priemerom.

"Často začneme pomaly a dokážeme potom zabojovať. Lenže dnes sme nedokázali predviesť ani tú agresivitu a intenzitu ako v predchádzajúcom zápase s Milwaukee," povedal najlepší strelec Dallasu Kristap Porziňgis.

Hráčom Thunder sa darí nad očakávania

V drese Minnesoty pre problémy s kolenom vynechal duel jej najlepší strelec Karl-Anthony Towns a kandidát na play off za to ihneď zaplatil domácou prehrou 99:107 s tretím najhorším tímom ligy New Orleansom.

"Pelikáni" tak ukončili sériu prehier na 13 zápasoch. Práve ich súper z Minnesoty má aktuálne najhoršiu formu, prehral už osem duelov v rade.

Oklahoma City dokázala doma otočiť duel s Memphisom (126:122), v ktorom prehrávala už o 24 bodov.

Hráči Thunder mali podľa teoretických predpokladov skončiť v tejto sezóne po výmene dvoch najväčších hviezd Paula Georga a Russella Westbrooka za draftové pozície na poslednom mieste v lige, no posunuli sa už nad hranicu postupu do play off.

