O Šporara je veľký záujem. Pod 7-8 miliónov ho nepredáme, tvrdí Kmotrík

Ponuky prichádzajú aj na iných hráčov.

19. dec 2019 o 12:59 TASR

BRATISLAVA. Vedenie úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava potvrdilo, že o útočníka Andraža Šporara je zo strany európskych klubov veľký záujem.

Klub je ochotný slovinského kanoniera predať, ale len v prípade adekvátnej ponuky.

Vedenie Slovana okamžite po záverečnom jesennom zápase obdržalo viacero ponúk na Šporara. V médiách už odzneli informácie o záujme škótskeho Celticu Glasgow.

"Je pravda, že Celtic nám adresoval konkrétnu ponuku a prejavil enormný záujem o Andraža Šporara. Nerokujeme však len so Celticom. S ponukami sa nám ozvali aj ďalšie silné kluby z krajín ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko či Belgicko.

Záujem je veľký a očakávame, že v priebehu prestupového obdobia bude ešte výraznejší," povedal pre web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Šporar bol druhý najlepší v Európskej lige

Médiami zarezonovala aj prestupová suma, ktorá má predstavovať 5,5 milióna eur. Podľa Kmotríka ml. nie je táto suma pre Slovan akceptovateľná.

"Myslím si, že jeho cena je oveľa vyššia. Neviem si predstaviť, že by som Andraža predal za sumu nižšiu než 7-8 miliónov eur," zdôraznil.

Šporar obsadil s piatimi gólmi druhé miesto v poradí strelcov skupinovej fázy Európskej ligy. Viac gólov (6) ako Slovinec dosiahol jedine Kolumbijčan Alfredo Morelos v drese glasgowských Rangers.

Slovan evidoval vysoké ponuky na prestup Šporara už v letnom prestupovom období, teraz je záujem ešte vyšší.

Môže sa jednať o najväčší prestup

"Pokiaľ by sme v lete akceptovali jednu z ponúk, určite by to bol najväčší prestup zo Slovenska v histórii. Teraz nám zahraničné kluby adresujú ešte lukratívnejšie ponuky.

K realizácii prestupu prestúpime len v prípade takej ponuky, ktorá bude zodpovedať aktuálnej hodnote Andraža Šporara, pričom jeho hodnota sa počas uplynulých mesiacov ešte zvýšila.

V tejto sezóne dal vo všetkých súťažiach 20 gólov a pripísal si 6 asistencií. Pre mužstvo je platný nielen gólmi, ale aj tým, že dokáže vpredu podržať loptu a vyhráva osobné súboje.

Výkonmi v skupine Európskej ligy a piatimi presnými zásahmi dokázal, že je to hráč, ktorý spĺňa európske parametre. Ak v zime budeme súhlasiť s transferom, určite to bude najväčší prestup zo Slovenska."

Neprijmú akúkoľvek ponuku

Podľa Kmotríka ml. klub registruje ponuky aj na ďalších hráčov Slovana.

"Najbližšie obdobie bude veľmi náročné, no osobne sa naň teším. Kluby nám adresujú ponuky na našich kľúčových hráčov a zároveň si pripravujeme alternatívy v prípade, že niekto z hráčov skutočne odíde.

V tejto chvíli ešte nemôžeme nič potvrdiť, pretože neprijmeme akúkoľvek ponuku. Musí to byť ponuka, vďaka ktorej sa klub môže posunúť na vyššiu úroveň a musí zodpovedať cene hráča."