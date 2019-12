Antetokounmpo bol ústrednou postavou Milwaukee proti Lakers

Klubu z Los Angeles nepomohlo triple double LeBrona Jamesa.

20. dec 2019 o 7:52 (aktualizované 20. dec 2019 o 9:34) TASR

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukke Bucks zdolali v noci na piatok v súboji dvoch najlepších tímov NBA Los Angeles Lakers 111:104.

Giannis Antetokounmpo pomohol k víťazstvu domácich 34 bodmi a 11 doskokmi, sekundoval mu George Hill s 21 bodmi.

Hosťom nestačilo ani 36 bodov a 10 doskokov Anthonyho Davisa, LeBron James zaznamenal 21 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií a pripísal si siedme triple double v sezóne.

Oba kluby mali pred vzájomným duelom bilanciu 24 víťazstiev a iba štyri prehry, teda s 20 zápasmi s bilanciou nad 50 percent.

NBA naposledy niečo podobné zažila pred takmer 40 rokmi, keď sa v januári 1980 v Arizone stretli Phoenix a Boston (116:87). Duel lídrov oboch konferencií vyznel lepšie pre Bucks.

"Boli sme koncentrovaní po celých 48 minút. Od začiatku do konca to bol tímový výkon," povedal pre zámorské médiá Antetokounmpo, ktorý sa v hale stretol aj s bratmi - spoluhráčom Thanasisom a súperom Kostasom, tí ale do zápasu nezasiahli.

Neuspel ani druhý losangeleský klub, Clippers doma podľahli Houstonu 117:122. Druhý tím Západnej konferencie premárnil 17-bodový náskok a v tretej časti prišiel o vylúčeného Loua Williamsa.

V drese Rockets zažiaril Russell Westbrook s 40 bodmi a 10 doskokmi, James Harden si pripísal 28 bodov a 10 asistencií.

San Antonio zdolalo Brooklyn 118:105, Nets nestačil ani životný výkon Spencera Dinwiddieho, ktorý nastrieľal 41 bodov.

Výsledky NBA:

ATLANTA HAWKS - UTAH JAZZ 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

Najviac bodov: T. Young 30, J. Parker 23, Huerter 17 - D. Mitchell 30, Gobert 20 (13 doskokov), Bojan Bogdanovič 19

MILWAUKEE BUCKS - LOS ANGELES LAKERS 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23)

Najviac bodov: Antetokounmpo 34 (10 doskokov), Hill 21, Middleton 15 - A. Davis 36 (10 doskokov), D. Green a James (12 doskokov, 11 asistencií) 21

SAN ANTONIO SPURS - BROOKLYN NETS 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)

Najviac bodov: Mills 27, Aldridge 20 (10 doskokov), D. White a D. Murray 13 - Dinwiddie 41, J. Allen 19 (13 doskokov), Temple 10

LOS ANGELES CLIPPERS - HOUSTON ROCKETS 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32)

Najviac bodov: George 34, Leonard 25, M. Harrell 19 - Westbrook 40 (10 doskokov), Harden 28 (10 asistencií), Capela 16