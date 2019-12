Spokojný Vlhovej otec. Teší ho, že práca tímu dáva zmysel

Igora Vlhu teší, že sa jeho dcéra snaží presadiť aj v Super-G a zjazdoch.

20. dec 2019 o 12:09 TASR

BRATISLAVA. Petra Vlhová triumfovala v ankete slovenský Športovec roka a to môže v roku 2019 stihnúť ďalšie víťazstvá.

Ocenenie získala, keď už je sezóna Svetového pohára alpských lyžiarok v plnom prúde, a preto si ho nemohla prevziať osobne, divákov galavečera pozdravila aspoň prostredníctvom videa z francúzskeho Val d'Isere.

Úspechy dosiahnuté vlastnou prácou

Za dcéru prišiel na pódium otec trojnásobnej medailistky z februárových majstrovstiev sveta Igor Vlha.

"Rok bol veľmi vydarený, vyšlo aj Are. Veľmi nás potešilo, celý tím, že práca, ktorú robíme, asi dáva zmysel. V lete som sa nad tým zamýšľal a je veľmi príjemné, kde sme a čo sme dosiahli vlastnými rukami a s vlastným tímom," zdôraznil finančný manažér tímu.

Pôvodne tiež nemal byť vo štvrtok v Bratislave. "Celé sa to zvrtlo, nevedelo sa, či bude štartovať v St. Moritzi a Courcheveli. Nechali sme to na nich a išiel som sem."

St. Moritz Petre veľmi pomohol

Účasť Vlhovej bola otázna pre zápal okostice na holennej kosti. Nevynechala však ani jedno podujatie, vo Švajčiarsku zvíťazila v paralelnom slalome a vo Francúzsku skončila štvrtá v obrovskom slalome.

"Predchádzajúce dve súťaže boli veľmi dobré, St. Moritz jej veľmi pomohol, aj celému tímu na psychike a na duchu. Trošku nás mrzí chyba v 'obráku', verím, že by bola podstatne vyššie. Peťu to však naštartovalo, vo štvrtok zajazdila fantasticky zjazd a z rozhovoru som vycítil v hlase, že je správne naštartovaná, úplne upokojená. Tím je v dobrom rozpoložení, všetko funguje, ako má, normálne sa teší na preteky a tak to má byť. Zranenie je v jednej rovine, ale necíti to. Zdravie je dôležité, od toho sa odvíja všetko."

Pustila sa do super-G a zjazdov

Vlhová obsadila vo štvrtkovom tréningu zjazdu vo Val d'Isere šestnáste miesto. Napriek zdravotným problémom sa predstaví aj v sobotnej súťaži (10.30), v nedeľu absolvuje alpskú kombináciu (11.00).

"Trošku som bol prekvapený, keď povedala v televízii, že asi sa jej jazdí lepšie, keď je chorá. Dobré mentálne nastavenie zrejme prišlo v správnom čase, do 20. januára to je dosť natlačené a budeme radi, ak si ukrojíme čo najviac z koláča. Som rád, že sa pustila do super-G, do zjazdov. Nepôjdeme všetky, len ľahšie, trošku sa toho bojím, ale prejav vo Val d'Isere bol veľmi dobrý, aj tréner Livio Magoni bol spokojný."

Prvé Vianoce mimo domova

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka triumfovala 1. januára v paralelnom slalome v nórskom Osle a úspechmi ovenčený kalendárny rok uzavrie cez víkend 28. a 29. decembra v rakúskom Lienzi. Tam sa Vlhovci presunú z Talianska.

"Na sviatky budeme aj s Peťou všetci vo Vipitine. Bude tam aj Livio, dedinka nám vyšla maximálne v ústrety. Som veľmi prekvapený, čo nám ponúkli. Potom sa presunieme do Lienzu, manželka Zuzana má prácu, musí ísť domov a znova sa budeme vracať. Taká klasika. Vianoce však budú asi zmena, po prvý raz odídeme z domu. Už v lete sme si so Zuzkou povedali, že urobíme všetko pre úspech a pohodu v tíme. Celý život robím pre ten tím, tak aj teraz, aj keby bola Peťa na Bahamách, to je jedno, pôjdeme za ňou."