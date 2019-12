Kentoš nahradil Guľu na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov

20. dec 2019 o 18:56 (aktualizované 20. dec 2019 o 19:17) TASR

BRATISLAVA. Novým trénerom slovenských futbalistov do 21 rokov sa stal Jaroslav Kentoš. Vo funkcii nahradil Adriana Guľu, ktorý v stredu zamieril do Viktorie Plzeň. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.

Štyridsaťpäťročný Kentoš doteraz viedol MŠK Žilina, kde vlani nahradil rovnako Guľu. Predtým trénoval žilinských juniorov.

"Jaroslav Kentoš sa stáva trénerom výberu do 21 rokov od 1. januára 2020. Zmluvu má nielen do konca tejto kvalifikácie, výber bude viesť aj v ďalšom kvalifikačnom cykle o ME 2023 a v prípade postupu na šampionát až do skončenia finálového turnaja. V jeho kompetencii bude aj zloženie realizačného tímu," uviedla hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.

Noví zverenci Kentoša sú po štyroch odohraných zápasoch kvalifikácie ME 2021 na štvrtej priečke v 2. skupine.

Najbližšie sa predstavia 26. marca na pôde gruzínskych rovesníkov. Kouč zanechal Žilinu po jesennej časti na druhej pozícii vo Fortuna lige, v predchádzajúcej sezóne s ňou skončil na štvrtom mieste.